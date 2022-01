EÚ zamorená koronavírusom: V ktorej krajine je situácia najhoršia a na ktorej priečke sa umiestnilo Slovensko?

Podľa počtu nakazených koronavírusom za sedem dní je v EÚ najhoršia situácia na Cypre, kde majú 3390 prípadov na 100 000 obyvateľov za sedem dní, druhé je Írsko (2814 prípadov na 100 000 obyvateľov za sedem dní) a tretie Grécko, kde na 100 000 obyvateľov pripadá za posledných sedem dní 2427 nakazených.

Až štvrté je Dánsko, ktoré bolo pred týždňom v tejto štatistike najhoršie. Česká republika má k 6. januáru 380 prípadov za sedem dní na 100 000 obyvateľov a je teraz v rámci únie šiestou najmenej zasiahnutou krajinou či 22. v poradí, pred týždňom bola 11. najmenej zasiahnutou krajinou EÚ. Celosvetovo vykazuje najvyššiu týždennú incidenciu Cyprus, ktorý preskočil za týždeň Andorru. Vyplýva to z údajov projektu Our World in Data.

Najviac mŕtvych v prepočte na obyvateľa za posledný týždeň má v EÚ Poľsko (vyše 76 mŕtvych na milión obyvateľov za sedem dní), druhé je Bulharsko (70) a tretie Chorvátsko (66 mŕtvych na milión obyvateľov za sedem dní).

Porovnanie krajín EÚ podľa počtu prípadov nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za sedem dní k 6. januáru (radené podľa počtu nakazených):

Krajina Počet nakazených za 7 dní na 100 000 obyvateľov Počet úmrtí za 7 dní na milión obyvateľov Cyprus 3390 15,62 Írsko 2814 8,03 Grécko 2427 46,00 Dánsko 2334 13,24 Francúzsko 2141 21,30 Španielsko 1688 10,82 Portugalsko 1670 10,62 Taliansko 1646 20,33 Malta 1396 15,50 Luxembursko 1230 14,18 Belgicko 1086 11,86 Chorvátsko 878 66,40 Fínsko 840 14,06 Slovinsko 804 24,53 Holandsko 773 8,68 Švédsko 704 7,09 Estónsko 568 12,83 Litva 563 44,61 Rakúsko 419 13,49 Lotyšsko 408 32,14 Slovensko 406 50,00 Česko 380 36,18 Bulharsko 372 70,33 Nemecko 328 20,35 Maďarsko 242 59,68 Poľsko 224 76,62 Rumunsko 108 11,82

Desať najpostihnutejších štátov sveta podľa týždennej incidencie k 6. januáru:

Krajina Počet nakazených za 7 dní na 100 000 obyvateľov Cyprus 3390 Andorra 3187 San Marino 3054 Írsko 2814 Grécko 2427 Čierna Hora 2371 Dánsko 2334 Island 2218 Seychely 2204 Francie 2141

Zdroj: ourworldindata.org