Z okresu na severe Slovenska prichádzajú skvelé správy: Rapídny pokles pozitívnych prípadov!

V závere roka zaznamenali v podtatranskom regióne rapídny pokles potvrdených prípadov ochorenia COVID-19.

Z tamojšieho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) informovali, že incidencia v okrese Poprad je 197 na 100.000 obyvateľov, pričom v predchádzajúcom týždni to bolo takmer 300 prípadov na 100.000 obyvateľov.

"Deti do 18 rokov tvoria 18,8 percenta prípadov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo aj k poklesu pacientov hospitalizovaných v nemocnici Poprad a národnom ústave vo Vyšných Hágoch," uviedli hygienici. Na základe spomínanej incidencie by mal byť okres Poprad od 3. januára 2022 v druhej fáze ohrozenia. Okrem toho zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov dosiahla 65,3 percenta. Región by tak mal získať žolíka na prechod do lepšej fázy a mal by byť v červenej farbe COVID automatu.

Hygienici varujú, že riziko môže prísť od susedného okresu Liptovský Mikuláš, ktorý je v čiernej farbe. Zároveň podotkli, že obyvatelia Popradu a okolia majú skôr väzby na región Spiš než na Liptov. Navrhujú preto, aby zlá situácia v susednom mikulášskom regióne neovplyvnila hodnotenie okresu Poprad a aby mohol ostať v prvej fáze ohrozenia.





Podobne priaznivá situácia je aj v okrese Kežmarok, kde podľa hygienikov došlo k rapídnemu poklesu, z 399 na 199 prípadov na 100.000 obyvateľov. Mierny pokles zaznamenali aj v miestnej nemocnici. "Pokles z 332 na 215 prípadov na 100.000 obyvateľov je aj v okrese Levoča. Deti do 18 rokov tvoria 27,3 percenta prípadov," dodáva RÚVZ.

Mierny pokles v počte pozitívnych prípadov je aj na severnom Spiši. Kým v 50. kalendárnom týždni evidovali 174 pozitívnych, v 51. kalendárnom týždni je to 150 prípadov. "Naďalej evidujeme z epidemiologického vyšetrovania pozitívne prípady žiakov, konkrétne 44 detí do 18 rokov, čo je takmer 30 percent," uvádza RÚVZ v Starej Ľubovni. V zariadeniach sociálnych služieb na území okresu hygienici neevidujú žiadne pozitívne prípady u klientov ani u zamestnancov.

Po vianočných sviatkoch bolo v Ľubovnianskej nemocnici hospitalizovaných 15 pacientov s novým koronavírusom, z toho dvaja potrebovali umelú pľúcnu ventiláciu. Zaočkovanosť okresu Stará Ľubovňa za týždeň mierne narástla o jedno percento, 42 percent ľudí už má jednu dávku vakcíny. V prípade rizikovej skupiny nad 50 rokov je zaočkovanosť na úrovni 62,2 percenta. "Na základe aktuálnej situácie potvrdzujeme zaradenie okresu do druhého stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu," uzatvára RÚVZ v Starej Ľubovni.