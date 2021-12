Povinné očkovanie podľa exministra Krajčího: Čo musí spraviť vláda a čo by nechal na odborníkov

Ak sa na zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 nájde politická odvaha, musia byť jasne zadefinované zdravotné výnimky, kto sa očkovať nemusí.

Zároveň by sa mal doriešiť aj odškodňovací zákon na kompenzáciu závažných zdravotných následkov, ktoré sa po očkovaní môžu veľmi zriedkavo vyskytnúť. Myslí si to bývalý minister zdravotníctva a súčasný člen zdravotníckeho výboru Národnej rady SR Marek Krajčí. Pre agentúru SITA zároveň doplnil, že vláda musí ľudí o očkovaní informovať viac, inak to môže podľa neho vyvolať veľké pnutie v spoločnosti.

Vývoj pandémie koronavírusu nás podľa Krajčího uisťuje, že s týmto vírusom sa ľudstvo musí naučiť žiť. Vírus bude aj naďalej mutovať a každý sa s ním určite stretne, ľudstvo si tak postupne vytvorí imunitu. Pravdepodobne však bude vždy nebezpečný pre starších, chronicky chorých ľudí. „Musíme urobiť všetko pre to, aby sme ochránili ich životy a zdravie. V súčasnosti neexistuje účinnejšia ochrana ako očkovanie,” vysvetlil svoj postoj bývalý minister. Zároveň však priznal, že vymožiteľnosť povinného očkovania je veľmi náročná. Stanovenie hranice toho, kto by sa mal povinne očkovať, by preto nechal na odborníkov.



„Racionálna hranica pri súčasne známych mutáciách vírusu by mohla byť niekde na úrovni 60 rokov. Dôležité je ju stanoviť tak, aby nám pri premorovaní obyvateľstva mladšie vekové kategórie nezahltili nemocnice. U mladších ľudí by som preto ponechal očkovanie na dobrovoľnej báze,” doplnil Krajčí. Každý si musí byť podľa neho vedomý rizika, ktoré aj vzhľadom na jeho vek, pridružené ochorenia a iné faktory nesie. Informovať o tomto riziku by mohla web stránka či aplikácia, v ktorej každý, po zadaní určitých informácii, zistí svoje riziko vážneho priebehu ochorenia alebo smrti.