Francúzski zdravotníci odporúčajú preočkovanie už po 3 mesiacoch! Po štyroch klesá účinnosť vakcíny na 34 %

Francúzsky zdravotnícky úrad HAS odporučil dospelým preočkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny proti chorobe covid-19 už po troch mesiacoch. Pôvodne bola táto lehota päť mesiacov.

Úrad HAS radí francúzskej vláde v boji s koronavírusom a so svojím odporúčaním prichádza v reakcii na variant omikron, ktorý sa šíri oveľa rýchlejšie ako predchádzajúce varianty. Uviedla to v piatok agentúra AFP.

K skráteniu lehoty na tri mesiace priviedli úrad štúdie, z ktorých vyplynulo, že vakcíny majú po dobu jedného až dvoch mesiacov 80-percentnú účinnosť proti nezávažným formám variantu omikron. Potom ale svoju účinnosť strácajú rýchlejšie ako pri predchádzajúcich variantoch. Štyri mesiace od očkovania vakcínou Pfizer účinnosť klesá na 34 percent, s posilňujúcou dávkou vakcíny sa ale zvýši na 75 percent.

V Anglicku útočí koronavírus: Vedenie Premier League zrušilo ďalší vianočný zápas

Francúzsko vo štvrtok zaznamenalo rekordných 91 608 novo nakazených, čo je najviac od začiatku pandémie. Predchádzajúce rekordy pochádzali z minuloročného novembra. Krajina v uplynulých dňoch tiež oveľa viac testuje.

Výskumné stredisko ANRS v piatok tiež zverejnilo predbežné výsledky svojich štúdií, z ktorých vyplynulo, že liečba niektorými syntetickými protilátkami, ktorá sa vo Francúzsku používa, na variant omikron príliš nezaberá. Týka sa to napríklad prípravku Ronapreve, ktorý vyvinula spoločnosť Regeneron spolu s firmou Roche. Tento liek kombinuje dve syntetické protilátky, casirivimab a imdevimab, a podáva sa injekciou do žily.