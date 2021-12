Za prácu počas 2. vlny odmenilo ministerstvo 30 000 zamestnancov sociálnych služieb: Tešiť sa môžu aj na výplatu v januári

Za prácu počas 2. vlny pandémie nového koronavírusu odmenilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR už vyše 30 000 zamestnancov v sociálnych službách.

Informoval o tom tlačový odbor rezortu. V odmeňovaní štát pokračuje ďalej, v januári dostane každý takýto zamestnanec mimoriadnu jednorazovú odmenu vo výške 350 eur.

"V rámci nášho projektu sme doteraz schválili takmer 1150 žiadostí od zamestnávateľov a som rád, že finančná odmena sa postupne dostáva všetkým, ktorí si to dnes naozaj zaslúžia," vyhlásil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

O refundáciu odmeny môže zamestnávateľ žiadať do konca tohto roka, ak najneskôr do 30. novembra 2021 vyplatil mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom. "Zamestnávateľ môže zamestnancovi vyplatiť aj vyššiu odmenu, rezort preplatí celkové náklady na odmenu do maximálnej výšky 676 eur. Preplácanie priebežne zabezpečujú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny," skonštatoval tlačový odbor.

Odmeny sú určené pre zamestnancov všetkých druhov sociálnych služieb, ako sú komunitné centrá, útulky, denné stacionáre, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, opatrovateľská služba, terénna práca a podobne. Rovnako patria aj pracovníkom v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Jednorazovú mimoriadnu odmenu vo výške 350 eur dostanú vyplatenú v januári, teda v decembrovej výplate.

Ministerstvo dodalo, že viac informácií o refundácii odmien zamestnávatelia v sociálnych službách nájdu na stránke www.pomahameludom.sk.