Tretiu dávku vakcíny dostalo za minulý týždeň 165-tisíc ľudí: Ako sa zmenila epidemiologická situácia?

Za predošlý týždeň bolo prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných približne 20-tisíc osôb a tretiu posilňujúcu dávku dostalo 165-tisíc ľudí.

Informoval o tom na pravidelnej tlačovej konferencii k epidemickej situácii riaditeľ Inštitútu zdravotníckych analýz (IZA) Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík. Preočkovať sa nechalo už 61 % zo skupiny plne zaočkovaných seniorov nad 60 rokov, avšak 368-tisíc ľudí v tejto rizikovej vekovej skupine ešte nemá ani prvú dávku.

Mišík informoval o poklese počtu nových prípadov koronavírusovej infekcie, čo dokazuje, že delta vlna odznieva. V rámci sekvenovania pozitívnych vzoriek sa odhalilo už sedem prípadov variantu omikron. Mišík dodal, že laboratória sekvenujú približne tisíc vzoriek týždenne. Naďalej narastajú počty denných úmrtí, čo je podľa Mišíka spôsobené istým oneskorením oproti stavu v nemocniciach. Riaditeľ IZA tiež uviedol, že vekovo špecifická incidencia sa vo veľkej miere vyrovnala.

Ministerstvo zaznamenáva pokles hospitalizovaných pacientov, v rámci ventilovaných osôb sme však stále približne na rovnakej úrovni. Klesajúci trend vidno aj pri výjazdoch vozidiel záchranných zdravotných služieb, a to vo všetkých krajoch, čo má vplyv aj na príjmy pacientov do nemocníc. Približne 80 % ľudí, ktorí musia byť hospitalizovaní, sú nezaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, tým pádom 20 % tvoria očkovaní Slováci. Priemer denných príjmov do nemocníc denne je v rozmedzí 200 až 250 ľudí.