Matovič sa obáva skorého otvárania prevádzok: Zlá predtucha

Minister financií Igor Matovič sa obáva príliš skorého otvárania prevádzok.

Uviedol to po rokovaní vlády SR. "Nepovedal by som, že je to dohoda, je to návrh, s ktorým prišiel minister Lengvarský. Trochu sa obávam, že tie reštaurácie tretieho otvoríme ale za dva týždne niekto bude oznamovať že ich opäť zatvárame,“ skonštatoval Matovič s tým, že síce sám navrhoval skoré otvorenie prevádzok, ale iba pre zaočkovaných.

„Vieme, že pri omikrone bude s prekonanými veľmi veľký problém rovnako aj s ľuďmi, ktorí majú neskoré očkovanie. Preto si myslím, že lepšie, udržateľnejšie a dlhodobé riešenie by bolo také, že sa otvoria prevádzky pre ľudí s tromi dávkami alebo keď dvomi dávkami, tak maximálne dva mesiace po očkovaní. Ale to by bola úplná zmena stratégie,“ uzavrel Matovič.

Dátum otvárania gastro prevádzok podľa ministra nebol kompromisom, keďže s daným návrhom prišiel minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO).