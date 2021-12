Zdravotníci, pozor: Výzva na poskytnutie 350-eurového príspevku sa už onedlho skončí!

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pripomína poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, že do verejnej výzvy zberu dát na poskytnutie finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom sa môžu prihlásiť do stredy do 22.00 h.

TASR o tom informovala hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá. Doplnila, že NCZI poskytuje webový formulár pre zber dát k odmeňovaniu zdravotníckych pracovníkov v rámci Informačného systému zdravotníckych indikátorov prevádzkovaného národným centrom. Metodické otázky je možné adresovať na e-mailovú adresu odmenyzp@health.gov.sk.



