AstraZeneca spolupracuje s Oxfordskou univerzitou na novej vakcíne: Zameriavať by sa mala na omikron

Oxfordská univerzita spoločne s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca začali pracovať na vakcíne zameranej na ochranu pred koronavírusovým variantom omikron.

Informoval o tom denník Financial Times s odvolaním sa na vedúceho výskumného tímu z Oxfordskej univerzity Sandyho Douglasa. Vedci podľa neho podnikli predbežné kroky na výrobu upraveného očkovacieho preparátu pre prípad, že by bol potrebný.

"Vakcíny fungujúce na báze adenovírusov by v zásade mohli byť použité na reakciu na akúkoľvek novú variantu rýchlejšie, než si možno niektorí predtým uvedomovali. Majú skutočne dôležité výhody, najmä tam, kde sú najväčšie potreby a logistické problémy," povedal Douglas denníku. Firma AstraZeneca neskôr agentúre Reuters informáciu potvrdila.

V prípade vakcíny, ktorú vyvinula AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, ide o očkovaciu látku, ktorá je vyrobená na základe vírusu, ktorý spôsobuje prechladnutie u šimpanzov. Podáva sa v dvoch dávkach, medzi aplikáciami by mal byť rozostup 28 dní. Skladuje sa pri teplotách dva až osem stupňov Celzia.

Táto vakcína bola široko nasadená v Británii a v Európskej únii zo začiatku tohto roka, potom sa však objavil vzácny vedľajší účinok zahŕňajúci krvné zrazeniny a niektoré krajiny jej používanie obmedzili, pripomenul Financial Times. Výrobcovia podľa neho doteraz dodali do celého sveta vyše dve miliardy dávok tohto preparátu, väčšinou do chudobnejších krajín.

Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok uviedla, že doteraz stále nie je jasné, či bude nutné upraviť doterajšie vakcíny proti covidu-19 tak, aby boli účinné aj proti nákazlivejšiemu koronavírusovému variantu omikrón.

Americká farmaceutická firma Moderna v pondelok oznámila na základe predbežných laboratórnych testov, že posilňujúca dávka jej covidovej vakcíny je dostatočne účinná proti variante omikron. Pripustila však, že klasický dvojdávkový očkovací program poskytuje proti omikronu nízku ochranu. Napriek uspokojivým výsledkom u tretej dávky plánuje Moderna vyvinúť zvláštnu vakcínu určenú na ochranu pred omikronom.