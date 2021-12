350-eurový príspevok zdravotníkom: Koľkí už oň požiadali? Čítajte, kam zaslať potrebné údaje

V pondelok (20. 12.) sa zapojilo do zberu dát pre poskytnutie finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom 5490 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zber údajov potrvá do stredy (22. 12.) do 22.00 h. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá. Najviac poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa podľa jej slov zapojilo do verejnej výzvy v jej prvý deň v Prešovskom kraji (869), Košickom (791), Bratislavskom (769), Žilinskom (667), Nitrianskom (660), Banskobystrickom (627), Trenčianskom (561) a Trnavskom kraji (546).

NCZI pripravilo webový formulár s názvom Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov v rámci Informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI) prevádzkovaného NCZI. Prostredníctvom formulára poskytovateľ zdravotnej starostlivosti tak môže zaslať potrebné údaje. "Požadované informácie je možné zaslať výhradne v čase vyhlásenia výzvy, to je v období od 20. decembra od 7.00 h. do 22. decembra do 22.00 h," zdôraznila Sivá.

Zdravotnícki pracovníci dostanú jednorazovú odmenu 350 eur. V piatok (17. 12.) o tom rozhodla vláda. Odmenu dostanú v decembrovej výplate v januári 2022. Vláda vyčlenila na tento zámer 50.705.746 eur.