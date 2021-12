Ministerstvo a premiér oznámili novinky: Tri veľké zmeny v očkovaní!

Takmer rok po začiatku očkovania proti COVID-19 prichádzajú zásadnejšie zmeny. Po novom štát prevzal zodpovednosť za vedľajšie účinky vakcín a ľudia sa tak budú vedieť domôcť odškodnenia.

Už čoskoro sa zároveň spustí očkovanie detí vo veku od piatich rokov a dôležitá novinka je, že COVID pas bude platiť len deväť mesiacov namiesto jedného roka.

1. Spúšťajú vakcináciu detí od 5 rokov

Od štvrtka máme na Slovensku detské dávky vakcíny Pfizer pre očkovanie detí vo veku 5 - 11 rokov. 156 000 dávok bolo navezených do centrálneho skladu v Bojniciach. „Odtiaľ budú distribuované do ostatných centier, ktoré budú očkovať deti. V priebehu mesiaca december bude spustená aj registrácia a prvé deti budú už v tomto mesiaci zaočkované. O spustení registrácie budeme spolu s NCZI včas v predstihu informovať, rovnako tak o ďalších konkrétnych detailoch,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Deti budú očkované vo vakcinačných centrách, ktoré už existujú, alebo v ambulanciách svojich pediatrov. Na rozdiel od dospelých dostanú tretinovú dávku. Rovnako ako dospelí budú dostávať dve dávky vakcíny s rozostupom troch týždňov medzi dávkami. Tretia alebo posilňovacia dávka pre ne ešte schválená nie je. „Jediná výnimka sú ťažko imunokompromitované deti,“ upresnila hovorkyňa ŠÚKL Jurkemíková. Minister školstva nebude dávať rodičom odporúčanie očkovať deti od 5 do 12 rokov a nechce zaviesť pravidlo, aby bolo prezenčné vzdelávanie len pre očkovaných.

2. Platnosť COVID pasov len 9 mesiacov

Veľká zmena nastane pri platnosti COVID pasov. Tými sa teraz dá preukazovať 12 mesiacov od druhej dávky vakcíny. Niektoré štáty už prechádzajú na deväťmesačnú platnosť a čaká to aj Slovákov. „Dohodli sme sa tiež na tom, že v celej EÚ bude rovnaká platnosť COVID pasov, a to 9 mesiacov od plnej zaočkovanosti. Zosúladenie nastane od februára 2022. Na európskej úrovni presadzujem, aby sme mali pre zaočkovaných čo najmiernejšie obmedzenia pri cestovaní v rámci EÚ,“ povedal premiér Eduard Heger po samite európskych lídrov. V praxi to znamená, že na platnosť COVID pasu bude potrebná zaočkovanosť treťou dávkou alebo nedávne prekonanie COVID-19.