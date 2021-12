Prehľad očkovania v Prešovskom kraji v budúcom týždni: Pribudnú aj nové vakcinačné miesta

V aktuálnom týždni otvorila krajská samospráva pre záujemcov o vakcínu proti koronavírusu 29 očkovacích termínov v ôsmich rôznych mestách a piatich obciach v Prešovskom kraji.

Najnovšie prídu očkovacie tímy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) aj do Levoče a Spišskej Starej Vsi. Očkovať budú tiež vo väzniciach v Prešove a Sabinove.

Ako informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, počas pracovných dní od pondelka do piatka medzi 15:00 a 19:00 sa naďalej očkuje vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech v nákupných domoch OC Eperia Prešov a OC Max Poprad. V tieto dni je v teréne aj mobilná očkovacia jednotka kraja, ktorá postupne navštevuje obce Beloveža, Hranovnica, Vernár, Slavkov a Tvarižnú. Okrem toho dnes so stovkou pripravených dávok vakcíny Janssen navštívila aj Zbor väzenskej a justičnej stráže vo väzniciach v Prešove a Sabinove.

Kraj v tomto týždni okrem stabilných očkovacích miest umožní vakcináciu aj na nových miestach. Vo štvrtok 16. decembra v Mestskom kultúrnom stredisku v Spišskej Starej Vsi a v piatok a sobotu 17. a 18. decembra v školskom internáte Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči. „Očkovacie tímy tu sú pripravené medzi 10:00 a 17:00 zaočkovať či preočkovať desiatky záujemcov vakcínou od Pfizer/BioNTech,“ doplnila Heilová.





Víkendový harmonogram očkovania má 13 termínov. Po oba dni sa bude možné očkovať v nákupných centrách Eperia Prešov, Max Poprad a Hypka Bardejov. V sobotu otvoria dve krajské veľkokapacitné centrá v prešovskej SOŠ technickej i popradskej SPŠ techniky a dizajnu. V nedeľu bude popri prešovskom centre otvorené aj veľkokapacitné očkovacie centrum v sále Obchodnej akadémie v Humennom. V sobotu vyrazia očkovacie tímy PSK s vakcínou Comirnaty aj do Vranova nad Topľou, a to pred Mestskú športovú halu, ako aj do Svidníka, kde budú očkovať v kine Dukla.

Celý harmonogram tohtotýždňového očkovania je zverejnený na webe kraja, záujemcovia sa môžu na očkovanie registrovať cez portál www.psk-ockovanie.sk.