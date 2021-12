Ako získať COVID preukaz EÚ s potvrdením o 3. dávke: Prečítajte si postup

Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o očkovaní treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 si je možné stiahnuť prostredníctvom portálu korona.gov.sk.

Pre TASR to pripomenula hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.

"Ak majú ľudia záujem o stiahnutie si digitálneho COVID preukazu EÚ o očkovaní treťou dávkou vakcíny do mobilu, musia ísť najprv na webovú stránku korona.gov.sk a vybrať si možnosť Získať Digitálny COVID preukaz EÚ. Na korona.gov.sk výberom tohto formulára budú automaticky presmerovaní na portál služieb NCZI," opísala Sivá.

Na prihlásenie sa do portálu NCZI je nutné zadať číslo mobilného telefónu, rok narodenia a COVID-19-PASS. To je deväťmiestny údaj, ktorý sa skladá z písmen, číslic a pomlčiek, záujemcovia ho nájdu v SMS alebo emailoch od NCZI. "Uvádzať sa musia iba totožné údaje, ktoré sa už zadávali, a to či už pri objednaní sa na PCR, alebo antigénové testovanie, respektíve pri registrácii na očkovanie cez korona.gov.sk," upozornila Sivá.

Do digitálneho COVID preukazu EÚ sa tretia dávka vakcíny zapíše automaticky ako tretia z troch. Na portáli služieb NCZI existuje aj možnosť nastaviť si automatické zasielanie digitálnych COVID preukazov EÚ na email, pričom potom budú preukazy zasielané automaticky, keď bude osobe pridelený nový digitálny COVID preukaz EÚ.

Posilňujúcu tretiu dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 rokov, najskôr o tri mesiace po aplikovaní poslednej dávky základnej dvojdávkovej očkovacej schémy. Registrovať sa na očkovanie môžu aj ľudia, ktorí okrem vakcinácie následne prekonali COVID-19 alebo im boli podané monoklonálne protilátky. Zaregistrovať sa môžu aj osoby, ktoré boli kompletne zaočkované jednodávkovou vakcínou, tie budú vakcinované už po dvoch mesiacoch.

Registrácia je možná na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia-3-vlna. Zmeny v podávaní tretej dávky očkovania vyplynuli z pondelkovej (13. 12.) aktualizácie usmernenia k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny.