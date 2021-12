Knižnice, múzeá či kozmetické salóny: Otvorené môžu byť len v tomto režime

Knižnice, múzeá a galérie budú otvorené v režime OP.

V súvislosti s utorkovým uznesením vlády, ktorým kabinet uvoľnil a spresnil protipandemické opatrenia, to po rokovaní kabinetu potvrdil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Minister informoval, že od piatka 17. decembra sa zoznam prevádzok otvorených v režime OP rozširuje aj o prevádzky služieb starostlivosti o telo, napríklad masážne a kozmetické salóny či soláriá. "Opatrenia upravia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, predpokladám, že už počas stredy budú zverejnené tak, aby mohli od piatka 17. decembra platiť," povedal.

Lengvarský vysvetlil, že úprava zákazu vychádzania, ktorý sa bude týkať len nočného času, znamená zníženie počtu výnimiek zo zákazu, povolené budú aj návštevy medzi blízkymi. Minister spolu so svojím tímom napriek uvoľneniu obmedzení apeloval na zodpovednosť a obozretnosť pred rizikom šírenia infekcie.

Vláda v utorok rozhodla o tom, že od piatka 17. decembra bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov. Rovnako výnimka platí aj na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného či na vycestovanie do zahraničia.

Kabinet na rokovaní i spresnil opatrenia týkajúce sa prístupnosti prevádzok.