Čína zverejnila detaily o prvom prípade omikronu: Neuhádnete, odkiaľ pochádza pozitívne testovaná žena

Prvým potvrdeným nositeľom koronavírusového variantu omikron v Číne je poľská občianka. V utorok to potvrdili čínske úrady, informovala agentúra PAP.

Čínske médiá v pondelok informovali o prvom zaznamenanom prípade nákazy variantom omikron v krajine. Vyskytol sa v severočínskom meste Tchien-ťin u človeka, ktorý do Číny pricestoval zo zahraničia, uviedli vtedy bez spresnenia, akej štátnej príslušnosti je prvý nakazený.

Čínsky denník The Global Time však neskôr informoval, že ide o ženu, ktorá priletel do mesta Tchien-ťin z Varšavy. Podľa tohto zdroja nemá nakazená žena zatiaľ nijaké príznaky ochorenia a u žiadneho ďalšieho pasažiera letu, na ktorom pricestovala do Číny, sa nepotvrdila nákaza koronavírusom.

Čínske úrady na ochranu pred infekčnými chorobami nariadili prísnejšie protipandemické pravidlá v prístavných mestách, akým je i Tchien-ťin ležiaci zhruba 140 kilometrov od Pekingu.

Podľa poľského ministerstva zdravotníctva nie je situácia okolo nakazenej ženy jasná. Pred odletom do Číny 6. decembra totiž mala negatívny výsledok testu na koronavírus. Rezort však uviedol, že je v kontakte so ženou, ako aj jej rodinou.

V Číne, kde nový koronavírus po prvý raz zaznamenali v decembri 2020, sa podarilo spomaliť nárast nových prípadov infekcií pomocou tvrdých obmedzení na hraniciach, hromadného testovania a cielených lockdownov, pripomína agentúra AFP.