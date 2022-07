Omikron má iné prejavy ako delta: Na tento jeden príznak dávajte pozor najmä u detí!

Rodičov varujú pred nezvyčajným príznakom variantu omikron, na ktorý by si mali dávať pozor u svojich detí.

Ako píše New York Post, zdá sa, že malé deti dostávajú vyrážky, keď sú infikované novým variantom. „U približne 15 percent mladých ľudí s potvrdenými prípadmi omikronu sa objavili vyrážky. Tiež trpeli únavou, bolesťami hlavy a stratou chuti do jedla, čo sa zdá byť v súlade s najbežnejšími druhmi symptólmov, ktoré boli doteraz zaznamenané u dospelých,“ povedal všeobecný lekár zo severného Londýna, Dr. David Lloyd.

„Dúfajme, že nový variant nie je taký smrteľný ako delta a snáď sa cez to dostaneme. Ale doba je znepokojujúca. Vždy sme mali malú skupinu pacientov s covidom, ktorí majú vyrážky, ale až 15 percent detí s omikronom ich dostáva. Takže sa začíname učiť o víruse trochu viac,“ poznamenal doktor.

Správa prichádza po tom, čo odborníci varovali, že niektoré prípady covidu môžu byť neidentifikované, pretože ľudia hľadajú nesprávne príznaky. Medzi tri hlavné príznaky COVID-19 patrí pretrvávajúci kašeľ, vysoká teplota a strata chuti a čuchu. Zdravotníci však tvrdia, že príznaky variantu omikron by mohlo byť ťažšie odhaliť, pretože hlavné symptómy sa líšia od tých, ktoré v súčasnosti uvádza NHS (Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva).

NHS stanovila trio symptómov, keď pandémia začala v marci 2020 a zoznam sa napriek novým variantom nemenil. Zdravotníci pracujúci v Južnej Afrike, kde bol prvýkrát zistený variant omikron, povedali, že hlavnými príznakmi sú únava, bolesti tela a bolesti hlavy. „Pacienti nehlásili stratu chuti a čuchu,“ povedala doktorka Angelique Coetzee, súkromná lekárka a predsedníčka Juhoafrickej lekárskej asociácie.

Ďalší odborníci tiež varovali, že príznaky sa budú líšiť. Profesor Tim Spector z King’s College London, ktorý je tiež vedúcim aplikácie ZOE Symptom Tracker App, už dlho požaduje pridanie ďalších symptómov do oficiálneho zoznamu NHS. Delta je stále dominantným variantom, ale omikron sa rozširuje rýchlo. Vedci sa domnievajú, že by sa mohol šíriť ľahšie a mohol by sa vyhnúť vakcínam, ale stále je potrebné vykonať ďalšie testy.