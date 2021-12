K podnikateľom z Tatier sa pridávajú ďalší: Vláde dali ultimátum, hrozia spoločnými krokmi

Podnikatelia v hotelierstve a gastrosektore z Horehronia sa pripájajú a podporujú iniciatívu svojich kolegov z Tatier a Liptovského Mikuláša.

Na dnešnej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici to uviedol zástupca hotelierov banskobystrického regiónu a riaditeľ hotela Partizán Michal Kič s tým, že hotelierstvo a gastronómia sú najviac postihnuté pandémiou a hlavne jej opatreniami. Podnikatelia v týchto oblastiach sa pripájajú k piatim podmienkam smerovaným na vládu, ktoré požadujú akceptovať do štvrtka 16. decembra.

„Dva roky nebojujeme len s pandémiou, ale aj s ochotou kompetentných pomôcť najviac diskriminovanému sektoru. Naozaj ten hrniec trpezlivosti už pretiekol, mnohí podnikatelia už minuli všetky svoje rezervy a sú výrazným spôsobom zadlžení,“ popísal situáciu prezident Aliancie slovenskej gastronómie Viliam Pavlovský s tým, že v súčasnosti je posledná možnosť zachrániť sektor a zamestnancov v ňom.

Prezident aliancie predstavil päť kľúčových podmienok, ktorými sú otvorenie prevádzok od 18. decembra v režime OP, teda pre očkovaných a po prekonaní ochorenia, navýšenie podpory na 20 % z poklesu tržieb, obnovenie schémy prvej pomoci plus plus, ako to bolo na konci druhej vlny pandémie, vyrokovaná 10 % DPH pre gastrosegment od 1. apríla budúceho roka a pre budúcnosť jasné pravidlá bez diskriminácie gastrosektora.





„Pripájame sa k hotelierom, penziónom a gastro prevádzkam vo Vysokých Tatrách, v Liptove, v Žiline, ale aj v iných častiach Slovenska a dávame vláde jasné požiadavky, ktoré musia byť akceptované do 16. decembra. Inak budeme postupovať ďalšie spoločné kroky na to, aby sme docielili záchranu gastra,“ dodal prezident a doplnil, že v prípade neakceptovania podmienok zvažujú aj otvorenie prevádzok napriek zákazu.

„Odvetvie hotelierstva a gastronómie je žalostne nízko vykompenzované, lebo 10 % z rozdielu tržieb je jedno z najnižších v Európskej únii. Reálne to nepokryje ani 30 % fixných nákladov hotelových zariadení a gastra,“ objasnil riaditeľ s tým, že zamestnanci, za ktorých sme poctivo platili zdravotné a sociálne poistenie, sú ponechaní na pleciach podnikateľov cestovného ruchu.

„Pomoc neprichádza tak rýchlo, ako vláda zatvára prevádzky hlavne v gastronómii. Preto čakáme, že pokiaľ sa bude zatvárať, tak rovnako rýchle a promptne sa bude reagovať aj v rámci pomoci,“ doplnila členka prezídia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Veronika Šiklová. K iniciatíve sa pripojil a podporuje požadovaných päť opatrení aj Cech hostinských, ktorý zastupuje gastroprevádzky v krajskom meste.





Tlačové konferencie s názvom Pohreb cestovného ruchu odštartovali minulý týždeň vo Vysokých Tatrách a postupne prepájajú celú slovenskú gastroscénu, ktorá takto vláde jednotným hlasom komunikuje podmienky nevyhnutné pre prežitie a zachovanie gastrosegmentu a celého cestovného ruchu na Slovensku.