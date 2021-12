Poisťovne už vyplatili milióny eur v súvislosti s COVID-om: Kedy nie je možné uzatvoriť poistnú zmluvu?

Už takmer dva roky svet bojuje s pandémiou koronavírusu.

Komerčné poisťovne na Slovensku už vyplatili milióny eur v rámci životného poistenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Ide predovšetkým o plnenie z poistenia práceneschopnosti, ale sú poisťovne, kde dominujú úmrtia.

Od začiatku pandémie v marci 2020 do konca októbra 2021 vyplatila Allianz - Slovenská poisťovňa svojim klientom za poistné udalosti zapríčinené ochorením COVID-19 viac ako 3 mil. eur. Spolu evidovala 2 311 poistných udalostí, pričom viac ako polovica z nich boli úmrtia. V priemere tak počas pandémie hlásia klienti takmer štyri covidové škody denne. Najvyššie jednorazové plnenia eviduje Allianz za úmrtia.

Poisťovňa Uniqa evidovala do začiatku novembra stovky poistných udalostí, ktoré súvisia s ochorením COVID-19. Plnenie z poistenia práceneschopnosti tvorili zhruba 60 %, v rámci denných dávok to bolo asi 25 %, úmrtia tvorili 15 %. „Uniqa kryje v rámci životného poistenia v súvislosti s ochorením COVID-19 všetky dôležité riziká, ako je práceneschopnosť, hospitalizácia, chirurgický zákrok, invalidita, úmrtie, postcovidový syndróm a podobne. Doteraz neevidujeme v rámci nahlásených udalostí žiadnu, ktorú by sme zamietli,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Uniqa Beata Lipšicová.





Generali Poisťovňa evidovala do konca októbra 2 321 poistných udalostí, za ktoré vyplatili celkovo takmer 1,5 mil. eur. „Najviac poistných udalostí spojených s koronavírusom nám hlásili z dôvodu práceneschopnosti klientov. Od začiatku pandémie nám nahlásili 163 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19. Všetky oprávnené nároky vyplývajúce zo životného poistenia sme našim klientom vyplatili,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Generali Katarína Ondra.

Pre potreby posúdenia nároku na poistné plnenie postupuje poisťovňa tak, ako pri iných chorobách. Napríklad pri práceneschopnosti je nutné preukázať vznik, príčinu a trvanie liečby základnými dokladmi. Je to doklad o práceneschopnosti s uvedením diagnózy, pre ktorú bola práceneschopnosť vystavená, a lekárske správy z liečby. „Pripomíname, že napríklad očkovanie proti COVID-19 nemá žiadny vplyv na uzatvorenie životného poistenia ani na plnenie,“ uviedla Lipšicová.





Uzatvoriť si životnú poistku môže aj osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19. Rovnako ako pri iných ochoreniach sa zdravotný stav posudzuje pri vstupe do poistenia. „Špecificky sa nepýtame na konkrétne ochorenia, ale zaujíma nás, či sa klient aktuálne na niečo lieči alebo sa v minulosti liečil. V zdravotnom dotazníku, ktorý klient vypĺňa, zisťujeme podrobnosti ochorenia, príznaky, ťažkosti, a v prípade hospitalizácie údaj, kedy bol hospitalizovaný, z akého dôvodu a aký je jeho aktuálny stav. Na základe uvedených informácií potom oceníme zdravotný stav,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová. Ak je osoba aktuálne práceneschopná v rámci akejkoľvek diagnózy, poistnú zmluvu nie je možné uzatvoriť. Je to možné až po jej prekonaní a ocenení zdravotného stavu.