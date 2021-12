Konečne dobré správy! Vrchol 3. vlny už máme za sebou, tieto slová analytikov z Dát bez pátosu nepotešia

Vrchol tretej vlny pandémie ochorenia COVID-19 bol v novembri.

Uviedli to analytici projektu Dáta bez pátosu v niekoľkých posledných príspevkoch na sociálnej sieti. Poukázali pritom na viacero parametrov, na základe ktorých hodnotia epidemickú situáciu ako zlepšujúcu sa.

„Všetky okresy Slovenska majú sedemdňovú PCR Incidenciu na 100-tisíc obyvateľov nižšiu ako je pre každý jeden okres jeho deltové maximum,” tvrdia matematici. Okrem incidencie sledovali parametre ako sú výjazdy vozidiel záchrannej zdravotnej služby, príjmy do nemocníc, stav v nemocniciach a úmrtia. „Všetky tieto parametre klesajú,” dodali analytici.



Podľa ich výpočtov bol vrcholom sedemdňovej incidencie v rámci testovania PCR testami 30. november. Najhorší stav v nemocniciach, ako aj na jednotkách intenzívnej starostlivosti a umelej pľúcnej ventilácii sme mali 5. decembra a vrchol sedemdňového priemeru počtu obetí bol 7. decembra. „To by sme boli na ceste poraziť pandémiu pred Vianocami a hlavne lekárom a personálu v nemocniciach priniesť úľavu v podobe poklesu počtu ťažkých prípadov a pacientov všeobecne,” vysvetlili matematici. Pripomenuli však tiež, že síce všetky trendy parametrov pandémie sú už niekoľko dní naši „priatelia” a v poklese, ale sú to stále štvorciferné a trojciferné čísla a my potrebujeme denne 54 pozitívnych a nie obetí.

Aj preto sa prihovárajú seniorom v súvislosti s očkovaním. „Určite aj podľa nás optimistov z tých dnes 3 250 pacientov v nemocniciach pôjde do čierneho vreca minimálne 500. A kým sa dostaneme na akceptovateľných 1 500 pacientov, to sa ešte trikrát vymení osádka na tých dnes obsadených posteliach a na Troch kráľov to asi nebude,” napísali na sociálnej sieti Dáta bez pátosu.