Aká je zaočkovanosť zdravotníkov v košických nemocniciach? Tu sa blíži takmer k 100 percentám

V troch košických nemocniciach je proti ochoreniu COVID-19 plne zaočkovaných viac ako 80 percent zdravotníckeho personálu.

TASR to potvrdili z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP), nemocnice v Šaci a z Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice. V druhej najväčšej nemocnici na Slovensku - UNLP - je zo zdravotníkov zaočkovaných viac ako 80 percent oboma dávkami, celkovo u zamestnancov je to približne 75 percent. "Je to vcelku dobrý stav, potvrdzujú ho aj nižšie počty zdravotníkov na covidových PN, ako pred rokom. Zdravotníci aj ostatní zamestnanci postupne prichádzajú aj na tretiu dávku do vakcinačného centra, medzi prvými sa boli očkovať najmä tí, ktorí pracujú na COVID pracoviskách," uviedla hovorkyňa UNLP Monika Krišková.

V nemocnici v Šaci je zaočkovanosť všetkých zamestnancov na úrovni 83 percent. "U medicínskeho personálu sa blížime k 90 percentám a u nemedicínskeho personálu je percento nižšie - približne 75 percent. Daný stav hodnotíme u medicínskeho personálu ako optimálny, u ostatného personálu pracujeme na lepšej informovanosti a presviedčaní," povedala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí. Každý zamestnanec sa môže aj bez objednania zaočkovať treťou dávkou vo vakcinačnom centre nemocnice.





V DFN je plne zaočkovaných 97 percent lekárov a 83 percent sestier. "Daný stav hodnotím veľmi pozitívne, som rád, že zdravie zostáva pre našich zdravotníckych zamestnancov aj ostatných pracovníkov prioritou. Až na menšie rezervy v zaočkovanosti na niektorých úsekoch som veľmi spokojný," uviedol pre TASR medicínsky námestník DFN Martin Mráz. V súčasnosti prebieha aj preočkovanie personálu treťou dávkou vakcíny s poskytnutím termínov vyhradených osobitne na tento účel. "Aktuálne ponúkame preočkovanie na konci vakcinačných dní, ktoré prevádzkujeme pre adolescentov dávkami, ktoré sa nám po očkovaní zvýšia," dodal Mráz.