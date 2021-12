Na bohoslužby len v režime OP, platí však jedna výnimka: Koľko ľudí sa dostane na krst či pohreb?

Režim OP (očkovaní, prekonané ochorenie COVID-19) sa nevzťahuje na výkon individuálnej pastoračnej činnosti.

Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) Daša Račková v súvislosti s novelou vyhlášky ÚVZ k organizácii hromadných podujatí. Dodala, že vo vyhláške sa explicitne uvádza, že bohoslužobné zhromaždenie je možné uskutočňovať výlučne v režime OP. Doterajšie opatrenia pre výkon bohoslužobných zhromaždení zostávajú nezmenené.

Pri bohoslužbách platí maximálna povolená kapacita jedna osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí. Na sobášne obrady a obrady krstu môže byť maximálne šesť osôb, pričom sa do tohto počtu nezapočítavajú osoby na strane organizátora. Pri pohrebných obradoch nie je kapacitné obmedzenie, no naďalej sa musia dodržiavať protiepidemické opatrenia. Pri sobášoch, krste a pohreboch je nutná dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich na účel obradu, zakazuje sa tiež používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou. Zároveň by mal organizátor v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou.