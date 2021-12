Omikron má vyššie riziko opätovnej nákazy: Oproti delte však má jednu výhodu

Prvé údaje naznačujú, že koronavírusovým variantom omikron sa môžu ľudia, ktorí infekciu už prekonali alebo ktorí sú zaočkovaní, ľahšie znovu nakaziť než predchádzajúcimi variantmi, ale zároveň môže omikron spôsobiť miernejší priebeh ochorenia.

V stredu to vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorú citovala tlačová agentúra AFP. "Prvé údaje z Juhoafrickej republiky (JAR) naznačujú vyššie riziko opätovného nakazenia omikronom," povedal novinárom šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že "takisto sú už dôkazy o tom, že omikron spôsobuje miernejší priebeh ochorenia než variant delta".

Tedros však zdôraznil, že potrebné sú ďalšie údaje, kým sa vypracujú pevné závery a vyzval všetky krajiny, aby zlepšili vyhľadávanie tohto variantu, lebo to pomôže vytvoriť jasnejší obraz o tom, ako sa omikron správa.

Toto sľubné hodnotenie sa objavilo v období, keď po celom svete silnejú obavy z variantu, ktorý má mnoho mutácií. Desiatky krajín to donútilo znovu zaviesť obmedzenia na hraniciach a zasa hrozila možnosť, že sa vrátia ekonomicky škodlivé lockdowny.

Pozitívne účinky očkovania v Nemecku: Oveľa viac nakazených ako v 2. vlne, no oveľa menej obetí

Aj keď sa však ukáže, že omikron spôsobuje menej vážne ochorenie COVID-19, ľudia nesmú poľaviť v opatrnosti voči koronavírusu, varoval šéf WHO. "Teraz si akékoľvek uspokojenie vyžiada životy," upozornil Tedros.

Riaditeľ WHO pre núdzové situácie Michael Ryan s ním súhlasil. Ak sa aj ukáže, že omikron je menej nebezpečný než doterajšie varianty, ale prenáša sa rýchlejšie, stále môže ochorieť viac ľudí a to preťaží naše nemocnice, vyhlásil Ryan.

Odborníci WHO zdôraznili, že je dôležité dať sa zaočkovať, lebo ak aj budú vakcíny menej účinné voči omikronu, podľa očakávania poskytnú značnú ochranu pred vážnym priebehom ochorenia.