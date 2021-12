Takto budeme fungovať od piatku: Očkovaných a prekonaných čaká voľnosť, Vianoce bez návštev blízkej rodiny?!

Už od piatka budú otvorené všetky obchody, lyžiarske strediská, povolené bohoslužby či fitnes. Aj to je súčasťou súboru opatrení, na ktorého zavedení sa v stredu dohodla vláda.

Ich podoba v mnohom kopíruje návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (52), aj na poslednú chvíľu sa však udiali zmeny. Napriek masívnemu uvoľňovaniu pravidiel Lengvarský šokoval tvrdením, že na Vianoce nebudú povolené tzv. bubliny a cestovanie za blízkymi.

Lengvarskému vo vláde neprešiel trojfázový časový plán, ktorého prvou časťou mal byť ešte ďalší 10-dňový lockdown v tej istej podobe, ako sme ho poznali doteraz. Súčasťou prijatých opatrení sú však mnohé výhody pre zaočkovaných a tých, ktorí už ochorenie prekonali. Ak spĺňate požiadavky režimu OP, dostanete sa do všetkých obchodov od esenciálnych až po hračkárstva či kníhkupectvá, otvoria sa vám tiež základné služby starostlivosti o ľudské telo či fitnes a tiež lyžiarske strediská.

K ďalším zmenám dôjde na Prvý sviatok vianočný. „Od 25. decembra sa budú otvárať hotely, penzióny a takisto prevádzky reštaurácií a wellness v týchto hoteloch. Ubytovanie bude takisto v režime OP, plus test pre hostí,“ informoval Lengvarský. Napriek veľkému uvoľňovaniu takmer všetkého kompetentní šokovali tým, že cez Vianoce by nemalo byť povolené stretávanie s rodinami. V praxi to znamená povolené vleky a hotely, ale nie návštevy blízkych.

Minulý rok boli pritom oficiálne odporúčania na vytvorenie tzv. bublín, čiže uzatvorených kolektívov rodín. Teraz to tak nemá byť. „Na účely zníženia mobility bude cestovanie nastavené tak, ako bolo doteraz. Nebude povolené ani cestovanie za blízkymi. Hovoríme len o cestách do práce, k lekárovi a podobne. Nehovoríme o návštevách. O bublinách nebola reč. Zatiaľ je to nastavené do 9. 1. Pokiaľ dôjde k zmene k lepšiemu, tie opatrenia môžeme prehodnotiť,“ vysvetľoval Lengvarský.

Ručná brzda

Všetko však môže ešte zmeniť zlý stav vývoja v nemocniciach. V súčasnosti tam máme s covidom 3 479 pacientov. Vláda však odsúhlasila aj tzv. ručnú brzdu pre Lengvarského. Ten bude mať právo sprísňovať opatrenia pri počte 3 800 ľudí v nemocniciach. „Keď dosiahneme túto úroveň, navrhnem vláde opatrenia, ktoré by, bohužiaľ, znova zavádzali sprísnenie režimu. Znovu obmedzenie pohybu, zrušenie výhod pre očkovaných, bohužiaľ, takisto aj zákaz ubytovania v hoteloch a tak ďalej,“ povedal minister.

Šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík to však zatiaľ nepredpokladá. „Sme opatrne optimistickí, vidíme náznak poklesu. Situáciu môže zmeniť postupné presadzovanie variantu omikron. Nejakú dobu očakávame, že by mohol pokračovať pokles,“ dodal.