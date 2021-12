O mobilné očkovanie je značný záujem: Slová šéfa komory záchranárov vlievajú nádej

Mobilný očkovací tím chce počas tohto týždňa v podtatranských obciach prekonať hranicu 1200 zaočkovaných.

V utorok začali vo Veľkom Slavkove, Novej Lesnej, Mlynici a deň ukončia v popradskej mestskej časti Matejovce. Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský pre TASR uviedol, že v stredu (8. 12.) sa presunú do obcí Mengusovce, Štôla, Batizovce, Lučivná a Gerlachov, o deň neskôr zaočkujú záujemcov vo Vernári, Vikartovciach, Kravanoch a Gánovciach. Mali by tak prejsť viac-menej všetky obce z Popradského okresu.

„V piatok sa presunieme do okresu Kežmarok, kde pôjdeme do obcí Veľká Lomnica, Vrbov, Abrahámovce a Tvarožná,“ dodal Majerský, ktorý je jedným z členov iniciatívy Pomôžme našej nemocnici. Tá má za cieľ odbremeniť popradskú nemocnicu od pacientov s ochorením COVID-19 a pomôcť tak zdravotníkom. Za osem dní počas dvoch týždňov sa výjazdovému tímu podarilo zaočkovať takmer 900 ľudí, 35 až 40 percent z nich boli starší ako 50 rokov. Aj vďaka tomu po skončení lockdownu okres Poprad získa jedného žolíka a dostane sa tak z čiernej farby COVID automatu.

O výjazdové očkovanie majú podľa Majerského záujem aj v iných okresoch. „Oslovili nás okrem Kežmarku aj zo Spišskej Novej Vsi, je to však na iniciatíve aj miestnych ľudí, sme im k dispozícii, takže uvidíme, ako to dopadne. Určite to má veľkú perspektívu, pretože ľudia, ktorých sa nám podarilo doteraz zaočkovať, by si do Popradu po vakcínu nikdy nešli. Je pre nich problém dostať sa k vakcíne, sú to prevažne starší alebo imobilní ľudia, ktorí nikam nechodia,“ skonštatoval Majerský. Zároveň sa podarilo mnohým ľuďom najmä v rómskych osadách vysvetliť, že vakcína nie je nebezpečná a ochráni ich pred hospitalizáciou.

Majerský verí, že sa podarilo čiastočne znížiť tlak na popradskú nemocnicu, klesli už aj výjazdy záchranárov ku covidovým pacientom. „Prešovský kraj bol za včera najnižšie v štatistikách výjazdov, najhoršie je na tom Košický a Žilinský kraj. Napríklad za nedeľu (5. 12.) sme mali v Prešovskom kraji 29 a v pondelok 48 výjazdov. Pritom v tom najhoršom období ich bolo aj 100,“ zdôraznil Majerský.