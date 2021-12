Psychológovia bijú na poplach: Zatváranie škôl môže mať vážny vplyv na deti

Psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) apelujú na Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ), aby zatváranie tried bolo cielené, v nevyhnutnej miere a bez plošného zásahu v celom okrese.

Vo svojom vyhlásení zverejnenom na webe VÚDPaP zároveň upozornili na dlhodobý negatívny dopad daného rozhodnutia na psychický stav detí. Aj keď si uvedomujú náročnosť aktuálnej epidemickej situácie a nápor na zdravotnícke zariadenia, deti by podľa nich nemali znášať dôsledky rozhodnutí dospelých. Vyhlásenie psychológov podporila aj riaditeľka VÚDPaP Janette Motlová.

„Posledné mesiace evidujeme v našej inštitúcii prudký nárast klientov práve vo vekovej kategórii druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov, ktorí sa na nás obracajú s problémami s úzkostným prežívaním, depresiou, sociálnou fóbiou, sebapoškodzovaním, poruchami príjmu potravy, nadmerným užívaním internetu, počítača a mobilného telefónu. Ide o reakciu na dlhodobú sociálnu izoláciu,“ konštatovali psychológovia. Deti a mladí ľudia sa podľa nich ešte nedokázali plnohodnotne zaradiť do vzdelávacieho procesu po období dlhej sociálnej izolácie počas minulého školského roku. Študenti častejšie zlyhávajú po návrate do škôl, niektorí z nich stratili pracovné návyky, nedokážu sa sústrediť a pripraviť sa do školy a dosahujú výrazne horšie výsledky ako pred pandémiou. Zároveň pribúdajú u žiakov problémy s narušeným spánkovým režimom a aj somatické ťažkosti.

Psychológovia z VÚDPaP opakovane poukazujú na zhoršovanie psychického zdravia detí. Posledné psychologické výskumy pritom podľa nich potvrdzujú, že každý deň, ktorý dieťa strávi prezenčne v škole po veľmi náročných dvoch rokoch výučby, prispieva k zlepšeniu a podpore jeho duševného zdravia. „V našej spoločnosti rezonuje strach, obava, polarizácia, no deti nevyhnutne potrebujú stabilitu. Na základe predikcie dlhodobých výskumov detí školského veku a adolescentov môžeme oprávnene predpokladať, že vplyvom ďalšej sociálnej izolácie detí dôjde k negatívnemu dopadu na formujúcu sa osobnosť v kritickom období adolescencie (druhý stupeň ZŠ a stredné školy), so závažnými následkami pre ich osobný, súkromný aj pracovný život,“ zhodnotili psychológovia s tým, že vplyv dôsledkov na duševné zdravie detí môže byť dlhodobý, nezvratný a doživotný.

RÚVZ do dnešného dňa uzavreli stredné školy a druhý stupeň základných škôl v 14 okresoch. Ide o okres Čadca, Galanta, Trnava, Piešťany, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Skalica, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Lučenec, Vranov nad Topľou a Rožňava. Od pondelka 6. decembra budú uzatvorené stredné školy a druhý stupeň základných škôl aj v ďalších 13 okresoch. Prezenčná výučba bude prerušená v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Prievidza, Partizánske, Kysucké Nové Mesto, Spišská Nová Ves, Gelnica, Stará Ľubovňa, Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková v tlačovej správe 26. novembra informovala, že hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval všetkých 36 RÚVZ, aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy. RÚVZ majú pri plošnom zatváraní škôl vo svojich územných obvodoch jeho plnú podporu.