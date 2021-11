Čo robiť po pozitívnom teste a kedy je nutné sa izolovať? Mikas opisuje, ako postupovať

Vzhľadom na vysoký denný počet nových prípadov ochorenia COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína pravidlá súvisiace s domácou izoláciou a karanténou.

Hlavný hygienik Ján Mikas v tlačovej správe opísal, čo má človek na základe platnej vyhlášky robiť po pozitívnom teste na prítomnosť koronavírusu.

Po pozitívnom teste by mal nakazený o tomto výsledku informovať lekára, a tiež všetky osoby, s ktorými bol v úzkom kontakte dva dni pred odberom pozitívnej vzorky, respektíve dva dni pred prvými príznakmi. V izolácii je nutné byť najmenej 10 dní od odobratia vzorky alebo od dňa objavenia sa prvých príznakov. Karanténu je možné ukončiť iba ak dotyčný v posledných troch dňoch izolácie nemal žiadne príznaky. Konkrétne ide o zvýšenú teplotu, kašeľ, únavu, dýchavičnosť, stratu chuti alebo čuchu. Izoláciu je zároveň možné ukončiť až na základe rozhodnutia všeobecného lekára, ktorý zdravotný stav posúdi.





V prípade úzkeho kontakte s pozitívnou osobou alebo pri výskyte príznakov COVID-19 je takisto nutné ísť okamžite do karantény. To platí pre neočkované osoby, ale aj pre plne zaočkovaných ľudí a tých, ktorí ochorenie prekonali. S príznakmi je možné ihneď podstúpiť test. Neočkovaní ľudia, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou v priebehu nasledujúcich dvoch dní alebo s osobou s nariadenou karanténou, sa musia takisto izolovať. Ak sú bez príznakov, test podstupujú najskôr na piaty deň od posledného kontaktu.

Karanténa sa končí v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, výsledok testu vykonaného najskôr v piaty deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a zároveň uplynulo sedem dní od posledného kontaktu. Končí sa tiež, ak test nebol vykonaný a počas 10 dní od posledného kontaktu sa príznaky neobjavili. Izoláciu je možné ukončiť aj uplynutím 10 dní od posledného kontaktu v prípade, ak o tom rozhodne lekár.



Od začiatku decembra zaniká nárok na pandemickú PN: Čítajte, ako to bude po novom

Pre zaočkované osoby a tých, čo ochorenie COVID-19 prekonali platí, že ak prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá bola v priebehu nasledujúcich 2 dní pozitívne testovaná na COVID-19 alebo mala nariadenú izoláciu, do karantény ísť nemusia a nemusia sa ani testovať. Mali by však približne týždeň sledovať svoj zdravotný stav, preventívne minimalizovať kontakt s ostatnými ľuďmi a nosiť respirátor. Akonáhle sa však u očkovanej osoby vyvinie hoci jeden z príznakov, musí ísť do karantény.