Sme na tom katastrofálne! Slovensko na čele rebríčka najzamorenejších krajín covidom v EÚ, tým to však nekončí

Podľa počtu nakazených koronavírusom za sedem dní je teraz v EÚ najhoršia situácia rovnako ako pred týždňom na Slovensku (1430 prípadov na 100.000 obyvateľov za sedem dní do 24. novembra, o týždeň skôr 1156)

Druhé je teraz Česko s 1097 prípadmi (so započítaním štvrtkového rekordu má ale už 1231 prípadov na 100.000 obyvateľov za sedem dní; pred týždňom bola ČR piata s 813 prípadmi). Tretie zostáva Rakúsko (1077, o týždeň skôr 942). Vyplýva to z dát projektu Our World in Data.

Najviac mŕtvych v prepočte na obyvateľa za posledný týždeň má stále Bulharsko (131 mŕtvych na milión obyvateľov za sedem dní, o týždeň skôr 158). Druhé je Chorvátsko (112 mŕtvych, o týždeň skôr bolo štvrté s 97 mŕtvymi) a tretie Maďarsko, ktoré má 110 mŕtvych (pred týždňom bolo piate s 93 zosnulými).

Porovnanie krajín EÚ podľa počtu prípadov nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za sedem dní do 24. novembra (radené podľa počtu nakazených, zaokrúhlené):

Krajina Počet nakazených za 7 dní na 100.000 obyvateľov Počet úmrtí za 7 dní na milión obyvateľov Slovensko 1430 70,0 Česko 1097 70,3 Rakúsko 1077 36,5 Belgicko 1030 23,0 Slovinsko 944 59,7 Holandsko 907 17,5 Chorvátsko 753 111,7 Maďarsko 725 109,9 Írsko 627 8,6 Dánsko 489 8,8 Nemecko 475 20,6 Grécko 454 59,6 Litva 446 69,5 Poľsko 409 58,0 Estónsko 340 44,5 Luxembursko 333 3,2 Lotyšsko 298 97,5 Cyprus 257 2,2 Francúzsko 245 6,3 Bulharsko 240 131,4 Portugalsko 179 8,9 Fínsko 131 10,1 Taliansko 123 7,5 Malta 109 7,8 Španielsko 101 2,7 Švédsko 89 3,3 Rumunsko 87 77,7

Zdroj: ourworldindata.org

Desať nejpostihnutejších štátov sveta podľa týždennej incidencie k 24. novembru: