Veľký záujem o očkovanie proti COVID-19: Na vakcínu čakali desiatky ľudí z rómskej komunity

Za zvýšeného záujmu miestnych obyvateľov sa vo štvrtok konalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pri rómskej osade v Trebišove.

Pred priestormi skladov civilnej ochrany, kde prebiehalo, sa dopoludnia tvoril rad s desiatkami záujemcov.

Očkovanie je smerované pre ľudí z rómskej komunity, a to pre neočkovaných aj záujemcov o druhú či tretiu dávku vakcíny. „Takéto očkovanie prebieha na pravidelnej báze každý štvrtok od 9.00 do 12.00 až 14.00 h podľa záujmu. Prvýkrát sa konalo pred dvoma týždňami, tam bolo zaočkovaných 50 ľudí, minulý týždeň to bolo 81 ľudí s tým, že 41 bolo prvoočkovaných. Keďže bol vyšší záujem, tak tento týždeň je zvýšená kapacita, sú tu dva očkovacie tímy, takže ide to aj rýchlejšie. Predpokladám, že dnes sa zaočkuje rádovo vyše 100 obyvateľov,“ uviedol pre TASR zástupca regionálnej hygieničky Ivan Petrovič. Očkovanie je organizované v spolupráci s intervenčným tímom ministerstva zdravotníctva, organizáciou Zdravé regióny a Záchrannou zdravotnou službou SR.

Pre záujemcov z rómskej komunity sa koná každý piatok PCR testovanie na ochorenie COVID-19. Dňa 26. novembra sa začne od 9.00 h a trvať bude do naplnenia kapacít, vyčlenených je 400 testov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva eviduje aj pri testoch zvýšený záujem. „Táto intervencia bude v poradí už siedma, čo sa týka testovania,“ povedal Petrovič.

Pri kontrole dodržiavania nariadenej karantény a protipandemických opatrení v osade je úrad súčinný s mestskými a štátnymi policajtmi.