Koronavírus sa šíri medzi obyvateľmi najväčšej rómskej osady: Krízový štáb rozhodol o sprísnení opatrení

Sprísňujú opatrenia! Polícia začala strážiť vstupy do najväčšej rómskej osady na Slovensku v Jarovniciach (okr.Sabinov).

Medzi obyvateľmi sa totiž začal šíriť koronavírus a vyše 300 obyvateľov by malo byť v karanténe. Podľa starostu sa nariadenie nedodržiava.

Aj v stredu dopoludnia hliadka prichytila jedného z obyvateľov, ktorý nedodržal protipandemické pravidlá. On chorobou netrpí, ale jeho blízky príbuzný z rovnakého obydlia s ňou bojuje. Mal by teda byť v karanténe. „Nevedel som o tom, že mám byť doma. Nikto mi to nepovedal,” bránil sa osadník, ktorého údaje nahlásili na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a pokuta ho neminie.

„Na troch vstupných príjazdových cestách do Jarovníc sme posilnili kontroly,” pripomenul prešovský policajný hovorca, Daniel Džobanik. V osade býva vyše 7000 ľudí. „Tento týždeň sme začali testovať cez intervenčný tím. Po troch testovaniach nám z 329 testov vyšlo 106 pozitívnych. Preto sme sa rozhodli zvolať krízový štáb a tam sme sa dohodli, že začneme pohyb kontrolovať, aby sme tu nemali ohnisko. V karanténe má byť 320 ľudí. Ich zoznamy dostali pracovnici z intervečného tímu a spoločne s políciou kontrolujú kto vychádza z osady,” uviedol starosta Florián Giňa, podľa ktorého niektorí nedodržavajú karanténu.

„Keď vidia pohybovať sa niekoho zo zoznamu, nahlásia ho na úrad verejného zdravotníctva. Momentálne sú od nás v nemocnici dve ženy. Prednedávnom zomrela 59-ročná žena. Spolu podľahlo COVIDU-19 od začiatku pandémie 14 ľudí,” pripomenul starosta, podľa ktorého je v osade nadpriemerná zaočkovanosť. „Z 3700 dospelých je až 2700 zaočkovaných,” uzavrel Giňa.