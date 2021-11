Vianočné podujatia v Poprade nebudú, primátor reaguje na kritiku: Nemôžeme riskovať pokutu!

Organizovať decembrové akcie neodporučil mestu Poprad regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Uviedol to vo svojom vyjadrení na sociálnej sieti primátor mesta Anton Danko. Reagoval tak na kritiku niektorých Popradčanov po tom, ako v pondelok samospráva oznámila, že ruší všetky vianočné podujatia pre mimoriadne nepriaznivú epidemickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Dodal, že verejná samospráva musí dodržiavať zákony, nariadenia a vyhlášky. „Nemôže riskovať pokutu, ktorú by museli zaplatiť všetci obyvatelia Popradu. To by sa nepáčilo nikomu,“ vysvetlil.

Primátor zároveň vo svojom stanovisku poukázal na to, že ak by aj nebol aktuálny celoštátny lockdown, COVID automat v čiernej farbe by umožňoval účasť iba 50 zaočkovaných ľudí na hromadných podujatiach. Na príchod Mikuláša so sprievodným programom sa však zvyklo prísť pozrieť na námestie aj 7-tisíc ľudí. „A teraz 50? Akým kľúčom by sme vyberali tie deti, ktoré by mohli prísť? A vianočné trhy, detto. Pre 50 ľudí by sme museli ohradiť námestie a kontrolovať ich vstup a výstup. Nonstop 10 až 12 hodín denne počas troch dní. Každý súdny človek musí pochopiť, že podľa platnej vyhlášky ani len technicky nebolo možné tieto podujatia zorganizovať,“ komentoval Danko.





Zároveň uviedol, že je tým posledným, ktorý by chcel vianočné podujatia rušiť. „V mysli som sa preniesol devätnásť rokov dozadu a spomenul si na prvý rok vo funkcii primátora. Pomerne mŕtve a mĺkve mesto sme premenili na aktívny, živý organizmus aj vďaka akciám, pod ktoré sa nebojím podpísať ako autor myšlienky, či už ide o príchod Mikuláša, vianočný jarmok alebo vianočnú výzdobu. A preto tieto podujatia zostali navždy mojou srdcovou záležitosťou,“ dodal.

Primátor ešte v pondelok informoval, že pre zvýšenie cien energií bude výzdoba v tomto roku svietiť v úspornom režime. Dnes vysvetlil, že nepôjde o menej výzdoby, ale kratšie svietenie. Podľa jeho slov s výnimkou dvoch hlavných prvkov nebude výzdoba svietiť po 23:00, ani ráno a skončí už na Troch kráľov. „Ceny energií sa zvýšili takmer o 300 percent a preto musíme šetriť a ísť do úsporného režimu,“ upozornil. K tomu poznamenal, že napriek tomu bude vianočná výzdoba obsahovať nové prvky a nebude chudobnejšia.