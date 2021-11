Rakúska komisia prišla so zmenami: Očkovanie treťou dávkou je možné skôr, novinka aj pre tých, čo covid prekonali

Očkovanie treťou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu pre všetkých dospelých od 18 rokov je v Rakúsku možné už po štyroch mesiacoch, a nie až po pol roku.

Vyplýva to z aktualizovaných odporúčaní rakúskej komisie pre očkovanie (NIG) zverejnených v pondelok, informovala agentúra APA.

Dosiaľ odporúčala NIG tretiu dávku skôr než po šiestich mesiacoch len v "odôvodnených výnimočných prípadoch", a to napríklad pre ľudí, čo dostali dve dávky vakcíny od firmy AstraZeneca.

"Tretia dávka sa môže podávať od štvrtého a mala by sa aplikovať od šiesteho mesiaca po druhej dávke," uvádza sa v najnovších odporúčaniach NIG. Pre ľudí zaočkovaných vektorovou vakcínou, akou je napríklad AstraZeneca, je posilňujúca dávka po štyroch mesiacoch nielen možná, ale sa "odporúča".

Komisia odporúča na tretiu dávku hlavne mRNA vakcíny a uprednostňovať by sa mala "rovnaká očkovacia látka, aká bola použitá pri predošlých dávkach". Vakcína od spoločnosti Moderna sa však od začiatku novembra používa len pre osoby staršie ako 30 rokov. Dôvodom sú správy týkajúce sa zvýšeného rizika zápalu srdcového svalu (myokarditída) či osrdcovníka (perikarditída) prevažne u mladých ľudí. Tí by preto mali tretiu dávku dostať od Pfizer/BioNTech.

Pri pôvodne jednodávkovej vakcíne Janssen od firmy Johnson & Johnson naďalej platí odporúčanie dať sa už po štyroch týždňoch po prvej dávke zaočkovať mRNA vakcínou. Tretia dávka v tomto prípade by mala nasledovať po štyroch až šiestich mesiacoch.

Nové sú i odporúčania pre ľudí, čo už ochorenie COVID-19 prekonali. Na to, aby bol ich covid pas platný, sa musia dať prvou dávkou zaočkovať 180 dní po uzdravení. Ak sa človek nakazí covidom a nebol predtým očkovaný, NIG uvádza, že by sa mal dať zaočkovať prvou dávkou štyri týždne po vyliečení (to platí i pri nákaze medzi prvou a druhou dávkou). Daná osoba tak získava status plne zaočkovanej osoby a platnosť očkovacieho certifikátu trvá 360 dní, resp. od 6. decembra podľa informácií ministerstva zdravotníctva len 270 dní. NIG druhú dávku pre týchto ľudí odporúča po pol roku od podania prvej dávky a tretiu v rozmedzí šiestich až deviatich mesiacoch po druhej dávke.

Ak sa osoby, ktoré sa infikovali v období medzi prvou a druhou dávkou, nedajú po štyroch týždňoch od vyliečenia zaočkovať, musia po 180 dňoch dostať ďalšiu dávku, aby mohli naďalej používať svoj covid pas.