Koľkým Slovákom už podali 3. dávku vakcíny? Tento kraj si vedie najhoršie

V priebehu nedele (21. 11.) dostalo tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 2658 ľudí, dovedna ich je 277. 251.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá. Najviac zaočkovaných osôb treťou dávkou vakcíny eviduje NCZI v Bratislavskom kraji (56.543), nasleduje Prešovský (40.442), Nitriansky (39.865), Košický (38.100), Žilinský (31.364), Trnavský (27.861), Trenčiansky (23.322) a Banskobystrický kraj (19.756).

NCZI zároveň zaznamenalo za uplynulý deň dovedna 4544 pozitívne testovaných osôb PCR testami, z toho bolo 361 vo vekovej skupine 65 a viac rokov. "Celkový počet ukončených PCR testov je 4.391.061, z toho bolo 614.684 ľudí nad 65 rokov," spresnila Sivá.

Od 26. októbra sa spustila registrácia na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osoby s rizikovou prácou. Nahlasovať sa na ňu môžu aj ľudia nad 18 rokov. Rezort však avizoval, že by chcel, aby tretiu dávku dostali ako prvé najohrozenejšie skupiny. V prípade, ak pozvánku na tretiu dávku dostanú ľudia, ktorí majú pocit, že by na ňu nemali ísť, mali by sa obrátiť na svojich všeobecných lekárov.