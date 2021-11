Ako vnímajú možnosť tvrdého lockdownu koaliční partneri? Kto je zásadne proti a kto naopak?

Koaličná rada sa bude popoludní venovať aj možnému zavedeniu tvrdého lockdownu.

Pre TASR to potvrdili viacerí koaliční partneri. Diskutovať sa má o možnosti trojtýždňového tvrdého lockdownu, ktorý by mohla prijať vláda už tento týždeň.

Sme rodina je za to, aby sa urobil teraz tvrdý lockdown na dva či tri týždne. "Potom by sme mali voľnejšie sviatky. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je to potrebné urobiť," uviedlo hnutie.

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga dodal, že vzhľadom na pandemickú situáciu sú všetky možnosti na stole. Upozornil, že ak nepristúpime k ráznym opatreniam, skolabujú nemocnice. "Verím, že dnes popoludní zvíťazí odvaha a prijmeme opatrenia, ktoré musia byť prijaté," dodal.





"Bude to dnes riešiť koaličná rada a naše stanovisko najskôr povieme koaličným partnerom," reagoval hovorca koaličnej SaS Ondrej Šrplák. Podľa informácií TASR by mali liberáli o téme ešte v strane diskutovať.

Šéfka zdravotníckeho parlamentného výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) je proti. Tvrdý lockdown označila za riešenie na krátky čas, ktoré by následne spôsobilo zhoršenie. Uprednostňuje lockdown pre neočkovaných. "Vrátane obmedzenia cestovania, ak to bude nevyhnutné," uviedla. SaS podľa jej slov považuje za jediné riešenie očkovanie, preto podporuje opatrenia s väčšou slobodou očkovaných na základe nižšieho epidemiologického rizika.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizoval, že na vláde otvorí otázku zavedenia núdzového stavu v rámci návrhu na sprísnenie opatrení. O detailoch chce komplexne informovať až po prerokovaní detailov na vláde.