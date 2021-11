Čaká Slovákov tvrdý lockdown a zavedenie núdzového stavu?! Takto reaguje Mikulec

Zavedenie tvrdého lockdownu pre všetkých a núdzového stavu, ktorý s tým súvisí, sú témy, o ktorých sa hovorí.

V pondelok to pre médiá potvrdil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). "Zavedenie tvrdého lockdownu je naďalej témou. Momentálne sú opatrenia nastavené tak, ako to bolo dohodnuté minulý týždeň, a je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že toto nie je len o tom, ako rozhodne vláda alebo konzílium odborníkov, ale o nás všetkých. Je to spoločná zodpovednosť," zdôraznil Mikulec.

Nevylúčil, že sa o sprísnení opatrení bude vláda rozprávať aj v stredu (24. 11.) na rokovaní. "Téma lockdownu je stále na stole. Ak sa ukáže, že opatrenia nezaberú, budeme musieť pristúpiť k razantnejším opatreniam, a to je už len tvrdý lockdown," dodal Mikulec s tým, že téma núdzového stavu je rovnako aktuálna.