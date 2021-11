Vakcinačné centrá v Nitrianskom kraji mali počas víkendu plné ruky práce: Kedy očkujú najbližšie?

Vo vakcinačných centrách Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) zaočkovali počas uplynulého víkendu 3596 záujemcov, z toho 1580 prvou dávkou.

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VKOC) Nitra podali v sobotu (20. 11.) vakcíny 992 záujemcom, v nedeľu (21. 11.) zaočkovali 1296 osôb. Vo VKOC v Šali vakcinovali v nedeľu 619 osôb a vo VKOC v Štúrove podali v rovnaký deň vakcíny 689 záujemcom, informovala o tom hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.

Svoje vakcinačné centrá otvára NSK aj počas najbližšieho víkendu. V sobotu (27. 11.) podajú vo VKOC v Nitre vakcínu od spoločnosti Moderna od 8.00 do 10.30 h a vakcínu Janssen od 10.45 do 12.00 h rovnako registrovaným i neregistrovaným. Vakcínu Comirnaty pre registrovaných budú podávať od 12.30 do 14.00 h, pre neregistrovaných od 14.00 do 15.30 h. V nedeľu (28. 11.) očkujú vo VKOC v Nitre vakcínou Janssen registrovaných aj neregistrovaných od 8.00 do 10.00 h a vakcínou Comirnaty registrovaných od 10.30 do 12.00 h a neregistrovaných od 12.30 do 15.00 h.

Vo VKOC Šaľa budú v sobotu očkovať od 8.00 do 10.00 h vakcínou Comirnaty registrovaných, od 10.00 do 11.00 h neregistrovaných a vakcínou Janssen registrovaných od 11.30 do 14.00 h, neregistrovaných od 14.00 do 15.00 h. V nedeľu podajú vo VKOC Šaľa vakcínu spoločnosti Moderna registrovaným od 8.00 do 10.00 h, neregistrovaným od 10.00 do 11.00 h a vakcínu Janssen registrovaným od 11.30 do 14.00 h, neregistrovaným od 14.00 do 15.00 h.

Vo VKOC Štúrovo očkujú v nedeľu registrovaných vakcínou Comirnaty od 8.00 do 13.00 h, neregistrovaných od 9.00 do 13.00 h. Vakcínu od Moderny podajú registrovaným od 13.30 do 15.30 h a neregistrovaným od 15.00 do 15.30 h. Vo všetkých VKOC Nitrianskeho samosprávneho kraja budú cez víkend očkovať iba dospelých.