Postoj Slovákov k očkovaniu: Prieskum odhalil značné rozdiely, s čím stúpa ochota k vakcinácii?

Pozitívny postoj ľudí na Slovensku k očkovaniu proti koronavírusu sa zvyšuje so stúpajúcim platom.

Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý sa uskutočnil od 13. októbra do 9. novembra tohto roka. Na otázky o svojich postojoch voči očkovaniu odpovedalo celkovo 3 314 respondentov. Portál Platy.sk patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

„S rastom mzdy, rastie tiež podiel ľudí, ktorí je za očkovanie proti chorobe COVID-19," uvádza sa v tlačovej správe. V prvej desatine najhoršie zarábajúcich zamestnancov na Slovensku bolo 62 percent respondentov, ktorí sú za očkovanie. Na opačnom konci, pri desatine s najvyššími platmi, bola za očkovanie drvivá väčšina, až 90 percent oslovených. Podobné výsledky je vidieť aj v prípade skupiny odporcov očkovania proti COVID-19. Najviac respondentov proti vakcíne bolo v skupine s najnižšími platmi. Kým v tejto platovej skupine bolo proti očkovaniu 15 percent opýtaných respondentov, medzi oslovenými v najvyššej platovej kategórii išlo iba o štyri percentá.



Portál Platy.sk tiež zisťoval, koľko ľudí nemá doteraz jasný postoj a pociťuje z očkovania strach. Prieskum odhalil, že najväčšia časť takýchto respondentov bola v skupine s najnižšími príjmami. Nejasné stanovisko tu má takmer štvrtina ľudí. V prípade ľudí so strednými platmi išlo o 14 percent. Najnižší podiel strachu z očkovania bol v kategórii respondentov s najvyšším príjmom. Tu išlo o 6 percent.

Najvyšší podiel zástancov očkovania je v TOP manažmente. Za vakcínu tu bolo až 84 percent opýtaných. Nasleduje nižší a stredný manažment, kde išlo o 82 percent. Naopak, medzi jednotlivými úrovňami zamestnancov je najmenej zástancov očkovania medzi nekvalifikovanými robotníkmi. Za vakcínu bolo 61 percent opýtaných. Medzi týmito pracovníkmi je 14 percent úplných odporcov očkovania proti COVID-19. Druhý najnižší podiel zástancov očkovania sa ukázal medzi kvalifikovanými robotníkmi a zamestnancami v službách. Za vakcínu tu bolo 62 percent respondentov. V tejto skupine bolo zároveň najviac odporcov očkovania. Až pätina opýtaných.

Spomedzi jednotlivých pracovných oblastí bol najnižší podiel respondentov, ktorí podporujú vakcínu, v strojárstve, v oblasti bezpečnosti a ochrany a vo výrobe. Medzi respondentmi s najmenej zástancami očkovania skončili aj zamestnanci cestovného ruchu, gastra a hotelierstva.

Výsledky prieskumu mapujú tiež vnímanie očkovania podľa toho, aké dosiahli respondenti vzdelanie. Kým pri zamestnancoch so základným či stredoškolským vzdelaním bez maturity bolo za vakcínu necelých 60 percent opýtaných, v prípade ľudí s vysokoškolským titulom 2. alebo 3. stupňa išlo o viac ako 80 percent respondentov.