Oslava najkrajších sviatkov v komornej atmosfére: Vianočné trhy v Starom meste zrušili

Vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí, ktoré organizuje bratislavské Staré Mesto, sa tento rok neuskutočnia.

Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti. „Rozhodovanie nebolo ľahké, ale zodpovednosť je vždy na prvom mieste. V situácii, keď sa od budúceho pondelka zavádza v červenej Bratislave čiastočný lockdown, sme pristúpili k zmene plánu a vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí nebudú," vysvetlila mestská časť.

Už druhý rok sa bude oslava Vianoc v Starom Meste konať v komornej atmosfére. „Tomu sme prispôsobili aj koncept adventného festivalu, v rámci ktorého pre vás pripravujeme sériu malých koncertov v rôznych častiach Starého Mesta," uviedla mestská časť a dodala, že okrem tradičných trhov sa nič nemení. „Stromček je v týchto chvíľach na ceste na Hviezdoslavovo námestie a o pár dní osadíme vianočný strom aj na Rázusovom námestí. A čo nevidieť sa centrum mesta rozžiari svetelnou výzdobou," uzavrela samospráva.

Vianočné trhy na Hlavnom námestí by mal otvoriť magistrát Bratislavy po ročnej prestávke v piatok 26. novembra. Pokračovať by mali s novým konceptom zameraným na kvalitu a zero waste. Trhy na Hlavnom námestí potrvajú do 22. decembra a vstup na ne bude podľa aktuálneho nastavenia COVID semaforu v čase spustenia trhov.

Pôvodne avizované vianočné trhy, ktoré sa mali konať na Námestí republiky, zrušila aj mestská časť Petržalka. Samospráva to odôvodňuje zhoršujúcou sa situáciou, sprísňujúcimi sa opatreniami, prevenciou i efektívnym nakladaním s verejnými financiami. "Zrušenie vianočných trhov nás veľmi mrzí, no je zároveň prejavením solidarity voči obyvateľom, ktorí by sa z dôvodu obmedzených kapacít a nariadených opatrení nemohli na trhoch zúčastniť," napísala mestská časť.

Vianočnú atmosféru by mali okrem osvetlenia dopĺňať vianočné stromčeky. Okrem tradičného stromčeka by mali byť opäť osadené aj menšie stromčeky, tzv. vianočné stromčeky vinšov a prianí.