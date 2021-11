Polícia upozorňuje Slovákov: Od pondelka čakajte intenzívne kontroly

Polícia bude od pondelka (22. 11.) intenzívne kontrolovať opatrenia v priestoroch, kde sa vyžaduje potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19.

Upozorňuje na to na sociálnej sieti. Avizuje, že pri kontrolách bude tiež poskytovať súčinnosť regionálnym úradom verejného zdravotníctva. "Situácia je naozaj zlá a prosíme vás, aby ste si na seba dávali pozor," odkazuje polícia.

Vláda zavádza o pondelka tzv. lockdown pre neočkovaných. Nový COVID automat výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných v červenej, bordovej a čiernej farbe, teda momentálne vo všetkých okresoch. Hromadné podujatia budú len pre zaočkovaných, no sprísni sa režim. Nezaočkovaní budú môcť chodiť do tzv. esenciálnych obchodov, nebudú môcť chodiť do nákupných centier či reštaurácií.

Nový COVID automat zavádzajú pre stabilizovanie kritickej situácie v nemocniciach. Má ísť o dočasné riešenie, očakáva sa, že to bude trvať tri týždne. Následne by mohlo byť ďalším krokom uvoľnenie opatrení pre zaočkovaných. Zrovnoprávňuje sa postavenie kompletne očkovaných a tých, ktorí sú v lehote do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Pôjde o kategóriu s označením OP.