Vakcinačné centrum na východe eviduje zvýšený záujem o očkovanie: Dobrá správa pre neregistrovaných

Vakcinačné centrum Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku eviduje zvýšený záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Z tohto dôvodu pripravuje na piatok 19. novembra osobitne vakcináciu pre neregistrovaných záujemcov. Informovala o tom dnes Anna Rybková, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť kežmarskej nemocnice. Počas minulého týždňa vo vakcinačnom centre podali 414 dávok vakcín, z toho bolo 35 prvých dávok, 61 druhých a 292 tretích dávok.

Počas tohto týždňa očkujú vo vakcinačnom centre len v utorok, dopoludnia registrovaných, popoludní neregistrovaných a tínedžetov do 18 rokov. „V piatok pozývame všetkých neregistrovaných záujemcov a zdravotníkov, ktorí majú záujem o očkovanie vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Záujemcovia sa môžu prísť zaočkovať od 7:00 do 15:00, prestávka je od 12:00 do 12:30,“ doplnila Rybková.





V nemocnici v Kežmarku aktuálne leží 16 COVID pozitívnych pacientov, z toho štyria sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. V mobilnom odberovom mieste počas minulého týždňa vykonali 1 493 antigénových testov, z toho 110 bolo pozitívnych. PCR testov bolo 587, z nich bolo pozitívnych 135.