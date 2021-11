Európa je opäť epicentrom pandémie: Prípady nákazy koronavírusom klesajú všade okrem jediného regiónu na svete

Počet úmrtí na COVID-19 v Európe za uplynulý týždeň stúpol o 10 %, čo z nej robí jediný región na svete, kde neustále rastú počty potvrdených prípadov nákazy aj úmrtí.

Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s tým, že je to už šiesty týždeň, čo sa zvyšuje šírenie vírusu na kontinente.

Vo svojej pravidelnej týždňovej správe WHO uviedla, že za týždeň na svete pribudlo asi 3,1 milióna potvrdených prípadov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu týždňu nárast asi o jedno percento. Takmer dve tretiny nových infekcií, 1,9 milióna, zaregistrovali v Európe, kde počet prípadov stúpol o 7 %. Najviac nových prípadov na svete hlásia Spojené štáty, Rusko, Veľká Británia, Turecko a Nemecko.

Týždenný počet úmrtí na COVID-19 celosvetovo klesol o zhruba 4 % a znížil sa vo všetkých regiónoch sveta okrem Európy.

Zo 61 krajín, ktoré zaraďuje WHO do svojho európskeho regiónu zahŕňajúceho aj Rusko a časti Strednej Ázie, 42 % hlásilo v uplynulom týždni nárast prípadov o najmenej 10 %.

Na americkom kontinente klesli nové prípady o 5 % a úmrtia o 14%, pričom najvyššie čísla hlásili z USA. V juhovýchodnej Ázii a Afrike klesol počet úmrtí zhruba o tretinu.

Riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge minulý týždeň upozornil, že Európa sa opäť stala „epicentrom pandémie“ a varoval, že ak krajiny nepodniknú ďalšie opatrenia proti šíreniu COVID-19, v regióne by mohlo do februára zomrieť ďalších 500-tisíc ľudí.