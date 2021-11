Z dôvodu nedostatku lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou (UPV) realizovala Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove v uplynulých dňoch prevoz dvoch pacientov s ochorením COVID-19 do iných zdravotníckych zariadení.

Pre TASR to uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník. "Na 160 lôžkach infekčného oddelenia je k dnešnému dňu hospitalizovaných 134 pacientov, z toho 70 percent sú neočkovaní. UPV si vyžaduje 13 pacientov, z nich sú všetci neočkovaní. Spolu je to 147 pacientov. V prípade naplnenia kapacity sa pacienti prevezú do inej nemocnice," povedal Šarník.

Nemocnica eviduje 97 zamestnancov, ktorí mali pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Celkovo má zariadenie viac ako 2600 zamestnancov.