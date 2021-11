Odporučí vám lekár očkovanie a vy odmietnete? Čo by malo podľa lekárskej komory nasledovať!

Slovenská lekárska komora (SLK) si vzhľadom na aktuálnu zlú pandemickú situáciu myslí, že v prípade, ak lekár konkrétnemu pacientovi odporučí očkovanie proti ochoreniu COVID-19, no ten vakcínu odmietne, mal by byť podpísaný nesúhlas s očkovaním pacienta súčasťou jeho zdravotnej dokumentácie v súvislosti s budúcou právnou ochranou lekára.

Uviedol to v utorkovom vyhlásení k aktuálnej situácii v zdravotníctve prezident SLK Pavol Oravec.

Komora tvrdí, že zákonné práva očkovaných a tých, ktorí sú zo zdravotných dôvodov nezaočkovaní, sú rovnocenné s právami nezaočkovaných občanov. Zároveň sú práva pacientov s inými chorobami ako COVID-19 rovnocenné s právami nezaočkovaných občanov. Nemá však dochádzať k poškodeniu pacientov pre odsun plánovaných výkonov zdravotnej starostlivosti z dôvodu vyťaženia kapacít zdravotníckych zariadení. K týmto tvrdeniam by nemali byť žiadne námietky, nakoľko v nemocniciach momentálne ležia v 75 až 80 percentách prípadov nezaočkovaní pacienti s COVID-19. Komora súhlasí s právom občana nedať sa zaočkovať, mal by však osobne znášať zdravotné, prípadne život ohrozujúce dôsledky. Klesne pandemická PN na úroveň ako pri iných ochoreniach? Heger má jasné vysvetlenie

Čo sa týka odporúčaní konzília odborníkov, k niektorým opatreniam z osembodového plánu opatrení má SLK pripomienky. V prípade obmedzenia pohybu nezaočkovaných ľudí v čiernych okresoch komora súhlasí, ale s podmienkou, že sa to nebude týkať zaobstarania si základných životných potrieb. Žiadať potvrdenie o prekonaní ochorenia, očkovaní alebo negatívnom teste pri vstupe do zamestnania by sa malo podľa SLK od bordového okresu, nie červeného. Zvážiť by sa malo aj dočasné krátkodobé prerušenie prezenčnej výučby, nakoľko nie je isté, že to zabráni šíreniu. S ostatnými navrhovanými opatreniami komora súhlasí.

„Je načase uvedomiť si, že COVID-19 je vírusovým ochorením so sezónnym výskytom. Čaká nás aj v budúcnosti. Ľudia sú však už príšerne unavení, nedôverčiví, aj preto tak dôverujú sociálnym sieťam, ich strach je často vystriedaný agresivitou. Podotýkame, že ľuďmi sú však aj lekári, sestry, záchranári, zdravotníci. Aj oni sú už unavení, vyčerpaní, nedôverčiví, majú obavy z agresivity spoločnosti, ktorá ich raz zatracuje, inokedy velebí a majú pomaly strach z výkonu svojho povolania,” dodal Oravec. Na záver ešte v mene lekárskej komory vyjadril podporu epidemiológom, lekárom, zdravotníkom, politikom, ktorí rešpektujú odporúčania odborníkov a občanom, ktorí dodržiavajú protiepidemické opatrenia.