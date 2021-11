Žena šírila hoax o falšovaní úmrtí na koronavírus: Zarážajúce, čo zahlásila polícii

Užívateľka sociálnych sietí „Katka Koziot Matejova" šírila na internete informáciu, podľa ktorej „známemu zomrel otec v nemocnici" a ponúkli mu 700 eur, ak dovolí napísať do papierov, že zomrel na COVID-19.

Ako informuje Policajný zbor na webe „Hoaxy a podvody - Polícia SR", na záver statusu konštatovala, že mal „aspoň na pohreb". Polícia tiež uvádza, že ženu v súvislosti s informáciou navštívili.

Osoba podľa polície uviedla, že to, čo napísala, jej povedal neznámy muž, ktorého zobrala cestou z autobusu. „Potom vystúpil a ja neviem, kam išiel. Tento muž mi povedal, že to všetko počul od známeho a ten to počul od známeho a mužov známy známeho to počul od svojho známeho," uviedla podľa polície dotyčná s tým, že o veci viac nič nevie. Žena tiež predtým na sociálnej sieti písala, že okresy na Slovensku sú „umelo zafarbené".