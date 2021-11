Čaká zaočkovaných zvýhodnenie v prevádzkach cestovného ruchu? Nádejné vyjadrenie rezortu dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR je za zvýhodnenie zaočkovaných v prevádzkach cestovného ruchu.

Uviedol to pre TASR Ivan Rudolf, riaditeľ kancelárie ministra dopravy a výstavby SR, v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR.

"Debata o reálnom zvýhodnení zaočkovaných prebieha. Otvorenie prevádzok a hotelov pre túto skupinu ľudí aj v čiernych okresoch je témou, o ktorej sa diskutovalo aj na koaličnej rade. My sme za, avšak je otázne, či z hľadiska nepriaznivého vývoja pandémie si to v tejto situácii môžeme dovoliť," spresnil Rudolf.

"Veríme, že konzílium odborníkov a epidemiológovia dajú v správnom čase otváraniu zelenú. Dovtedy budeme pracovať na tom, aby sme čo najrýchlejšie pripravili 'jesennú pomoc', ktorá bude podnikateľom kompenzovať straty za to, že majú dnes zatvorené. Uvedomujeme si, že najlepšou pomocou by bolo, ak by podniky zostali otvorené a mohli tvoriť tržby. O zmenách COVID automatu chceme rokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR."

Prezident ZCR SR Marek Harbuľák vo štvrtok na brífingu uviedol, že COVID automat znevýhodňuje gastroprevádzky a cestovný ruch neprimeraným spôsobom. Zatvorené hotely a reštaurácie, akvaparky, wellness v čiernych okresoch a nesplnené výhody pre viac ako 2,5 milióna zaočkovaných obyvateľov Slovenska ohrozujú už druhú domácu zimnú sezónu.

"Týmito opatreniami si strieľame do vlastnej nohy. Zbytočne prísne opatrenia a prijaté pravidlá u nás spôsobia, že očkovaní Slováci budú cestovať za relaxom inam, do lyžiarskych stredísk v susedných krajinách. Naše domáce zariadenia tak ostanú zatvorené, zamestnancom hrozí prepúšťanie a podnikateľom krach," doplnil Harbuľák.