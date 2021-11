Zúfalstvo a bezmocnosť! Heger si od zdravotníkov na COVID oddelení vypočul tvrdú realitu: Dojemný odkaz

Premiér Eduard Heger označil počas svojej stredajšej návštevy v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach zdravotníkov za skutočných hrdinov.

Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika Krišková. O situácii na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) UNLP v Košiciach hovoril premiér priamo so zdravotníkmi. "Sme zúfalí a bezmocní. Stav na oddelení je horší ako vážny, lebo pribúda enormný počet pozitívnych pacientov a vyžadujú si pľúcnu ventiláciu. Obsadenosť na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny je až do 100 percent, ďalší covidoví pacienti z ostatných kliník a oddelení doslova čakajú na uvoľnenie lôžka a napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu," informovala počas návštevy premiéra Hegera lekárka Tünde Korčeková z OAIM.

Ako uviedla vrchná sestra OAIM Slávka Olejárová, je frustrujúce, že existovala možnosť tomu predísť a mnohí ju nevyužili. Sestry a personál pracujú šesť až osem hodín v ochranných overaloch, bez možnosti napiť sa vody alebo ísť na toaletu. Polohovanie pacientov v kritickom stave napojených na umelú pľúcnu ventiláciu je podľa nej náročné vždy, nieto ešte v špeciálnom ochrannom oblečení. „Je náročné zmieriť sa s tým, že všetka naša snaha sa mnohokrát končí neúspešne a pacient zomiera. Je naozaj veľmi náročné zmieriť sa s tým, že títo ľudia mali možnosť tomu predísť, ale nevyužili ju,“ uviedla Olejárová.

Vedenie nemocnice premiéra informovalo o aktuálne situácii, o rýchlo pribúdajúcich covidových pacientoch a o zhoršujúcich sa stavoch pacientov v aktuálne tretej vlne pandémie COVID-19. Generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik informoval, že desať pacientov je v kritickom stave, potrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, ďalších 20 je vo vážnom stave a nezaobídu sa bez vysokoprietokového kyslíka. Z tých, ktorí skončili na umelej pľúcnej ventilácii, nebol nikto zaočkovaný. Vedenie nemocnice ubezpečilo premiéra aj verejnosť, že všetkým onkologickým pacientom, tiež pacientom po transplantáciách či v akútnych prípadoch je poskytovaná zdravotná starostlivosť kompletne a bezodkladne.

„Pandémiou žijeme už dva roky, ktoré nám rozvrátili naše bežné fungovanie. Dva roky nosíme rúška, udržiavame odstup, máme za sebou sériu lockdownov, oslabenú ekonomiku a riadime sa protipandemickými opatreniami. Na vlastné oči som si pripomenul, prečo to všetko robíme. V celom tom kolotoči nám nesmie ujsť podstata, a to, že vírus COVID-19 vážne ohrozuje naše zdravie a životy. Videl som bezmocných ľudí ležať na prístrojoch, pacientov, ktorí sú odkázaní na pomoc personálu a nevedia, aké následky im ostanú. Videl som aj to, že zdravotníci sú skutoční hrdinovia. Prosím, vydržte to. Potrebujeme vás,“ uviedol Heger.