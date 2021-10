SaS navrhuje zmeny v COVID automate: Viac slobody očkovaným? Zvýhodnená by mala byť aj ďalšia skupina

Malo by sa zohľadňovať, kto je a kto nie je zaočkovaný, povedal počas stredajšieho brífingu strany Sloboda a solidarita (SaS) minister hospodárstva Richard Sulík.

Predstavil tiež tri požiadavky, ktoré chce strana v súvislosti s nastavením epidemických opatrení presadiť a ktoré by mali priniesť zaočkovaným viac slobody aj v čiernych okresoch. „Chceme, aby ľudia vnímali očkovanie ako vstupenku na slobodu,” uviedol Sulík.

Prvou požiadavkou je, aby v prípade, ak sú majiteľ prevádzky, napríklad reštaurácie, ako aj personál zaočkovaní, tak bola táto prevádzka otvorená, a to aj v čiernych okresoch. V druhom bode strana požaduje, aby tí ľudia, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, boli braní rovnako ako očkovaní, a teda mali rovnaké slobody. Strana tiež žiada, aby všade, kde je to možné, boli takzvaní žolíci, teda faktory pozitívne vplývajúce na zaradenie v rámci COVID automatu, využívaný v maximálnej možnej miere. Tieto kroky podľa Sulíka konzultovali aj s Ministerstvom zdravotníctva SR.

Predsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková v rámci brífingu uviedla konkrétne dáta, na základe ktorých požadujú predstavené zmeny. Ide najmä o porovnanie predpovedí odborníkov rezortu zdravotníctva, aká bude epidemická situácia na konci októbra s tým, aká je aktuálna situácia. Napríklad počet pacientov s COVID-19 prijatých do nemocníc sa predikoval na 150 až 250 denne, v súčasnosti je to 140, čo je podľa Cigánikovej výrazne lepší stav, ako sa očakával. Podobne je to aj pri ťažkých priebehoch či úmrtiach, kde sa predpokladalo, že bude denne zomierať 23 až 32 ľudí s koronavírusovou infekciou, no priemerne úrady denne hlásia 13 obetí.

Cigániková zdôraznila, že aj keď je epidemická situácia v súčasnosti náročná, je dôležité držať sa kritických ukazovateľov. Pribúdajúci počet nových prípadov nie je podľa jej slov taký podstatný, nakoľko najviac nakazených je spomedzi detí a mladých ľudí, ktorým nehrozí závažný priebeh ochorenia. Pripomenula tiež, že ich cieľom je dosiahnuť slobodu pre zaočkovaných obyvateľov, aj tých, ktorí ochorenie prekonali, a to aj v čiernych okresoch.