Milanová reaguje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu: Čaká subjekty v kultúre finančná injekcia?

Aj v tzv. čiernych okresoch môžu byť kultúrne inštitúcie stále otvorené pre zaočkovaných návštevníkov.

Po rokovaní vlády to v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou pripomenula ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO). Zdôraznila zároveň, že ak by sa situácia naďalej zhoršovala a vyžadovala si ďalšie obmedzenia, rezort je pripravený otvoriť diskusiu o možnej ďalšej pomoci.

"Samozrejme, uvidíme, ako sa situácia vyvinie, či bude eskalovať. Ak by prišlo k ďalším obmedzeniam subjektov v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle (KKP), sme pripravení sa rozprávať o tom, či ďalšiu pomoc ešte otvoríme alebo nie," povedala. Verí však, že pri nastavení tzv. kultúrneho COVID semaforu sa nezopakuje situácia spred roka a pandemická situácia nebude mať taký drastický dosah na kultúru a jej aktérov ako vlani.

Ministerka dodala, že rámci všetkých doterajších schém pomoci vyplatili pracujúcim v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu okolo 80 miliónov eur. Pripomenula tiež, že do konca novembra je aktívna výzva pre tzv. jednoosobové s. r. o. a malé a mikropodniky v kultúrno-kreatívnom priemysle. K piatku (22. 10.) v rámci nej vyplatili už vyše 1,7 milióna eur.

Vláda v stredu schválila aktualizované rozdelenie okresov podľa stupňa rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19. Do pásma tretieho stupňa ohrozenia (čierna farba) sa od pondelka dostane 24 okresov, 39 okresov bude v druhom stupni ohrozenia (bordových). V červenej fáze, ktorá zodpovedá prvému stupňu ohrozenia, bude osem okresov, rovnako osem okresov sa bude nachádzať v stupni ostražitosti (oranžová).