Riaditeľ levočskej nemocnice o tretej vlne pandémie: Koľko zamestnancov malo pozitívny test?

Levočská nemocnica má zatiaľ tretiu vlnu pandémie pod kontrolou, aj napriek tomu, že okres patrí od pondelka medzi čierne.

K dnešnému dňu tam evidujú 11 hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Ako ďalej informoval riaditeľ nemocnice František Lešundák, pozitívnych je aj osem zamestnancov a jeden je v karanténe. Okrem niektorých výnimiek platí v nemocnici aj naďalej zákaz návštev.

Počas minulého týždňa bolo vo vakcinačnom centre nemocnice podľa jej riaditeľa zaočkovaných 37 ľudí prvou dávkou vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, 64 dostalo druhú dávku a 99 osôb tretiu. „Vakcinačné centrum našej nemocnice je momentálne v prevádzke v stredu a vo štvrtok, a to od 08:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00. Počas stredajšieho popoludnia očkujú deti od 12 do 17 rokov,“ uviedol Lešundák. Rovnako pripomenul aj možnosť očkovania treťou dávkou v zmysle platného nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR.

V prípade návštev platia výnimky. Povoliť ich je možné len k pacientom v terminálnom štádiu ochorenia a onkologickým pacientom po posúdení ošetrujúceho lekára. Tiež sú podľa Lešundáka povolené aj návštevy kňazov na požiadanie pacienta za účelom podávania sviatosti.