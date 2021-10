Zdravotné poisťovne motivujú lekárov k vakcinácii pacientov: Finančný bonus za každého zaočkovaného

Zdravotné poisťovne sa snažia všeobecných lekárov peňažne motivovať, aby očkovali pacientov proti ochoreniu COVID-19.

Okrem zvýhodnenej úhrady za tento úkon ponúkajú aj finančný bonus, ktorý je viazaný na percento zaočkovanosti obyvateľstva, prípadne priamo pacientskeho kmeňa konkrétneho lekára. Pre agentúru SITA to uviedli zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), Union zdravotná poisťovňa a Dôvera zdravotná poisťovňa.

VšZP od 1. augusta tohto roka priniesla lekárom takzvanú bonifikáciu aktívnych ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast. Za každého kapitovaného poistenca VšZP zaočkovaného proti COVID-19 dostane poskytovateľ, v prípade splnenia podmienok, takzvanú bonifikačnú platbu. V okrese s podpriemernou mierou zaočkovanosti ide o sumu za jedného očkovaného vo výške dve eurá a v prípade okresov s nadpriemernou mierou zaočkovanosti vo výške jedno euro.

Zaočkovaným poistencom sa pritom rozumie taký pacient, ktorý bol za obdobie do 30. septembra 2021 zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo v očkovacom centre, a to bez ohľadu na to, kto tento výkon vykázal. „Na to, aby bol ambulancii všeobecného lekára priznaný bonus, musí mať jej kmeň k 30. septembru 2021 o 15 percent vyššiu zaočkovanosť ako bola v okrese k 31. júlu 2021,” vysvetlila hovorkyňa VšZP Eva Peterková.

Aj zdravotná poisťovňa Union chce motivovať všeobecných lekárov, aby viac očkovali. „Okrem výkonu očkovania, za ktorý až do konca roka platíme zvýhodnenú úhradu, pridávame aj bonus. V okresoch, kde je percento zaočkovanosti obyvateľstva nižšie ako je percento zaočkovanosti celej Slovenskej republiky, to budú ďalšie dve eurá navyše za každého poistenca,” informovala hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Doplnila, že lekári dostanú takýto bonus aj v okresoch, kde je zaočkovanosť dobrá, v takom prípade však pôjde o sumu jedno euro za poistenca.

Výhodou je podľa Dupaľovej Ksenzsighovej aj to, že všeobecnému lekárovi uhradia očkovanie nekapitovaných poistencov. To znamená, že sa u lekára zazmluvneného s poisťovňou Union môžu dať zaočkovať všetci, ktorí o to majú záujem, aj keď nie sú v evidencii ambulancie. Poisťovňa je tiež pripravená uhrádzať výkon podania tretej dávky vakcíny.

Rovnakú podporu má očkovanie proti ochoreniu COVID-19 aj v zdravotnej poisťovni Dôvera. Ako uviedol jej hovorca Matej Štepiansky, za každého zaočkovaného pacienta majú Dôverou zazmluvnení všeobecní lekári príplatok ku kapitácii až do výšky dvoch eur, a to takisto bez ohľadu na to, kde sa dali zaočkovať. „Zároveň sme všeobecným lekárom zvýšili úhradu za výkon očkovania, a to až na sumu 10 eur,” dodal Štepiansky.