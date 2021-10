Vláda v čiernych okresoch nenariadila zákaz vychádzania: Čo hovoria odborníci na obchádzanie COVID automatu?

Porušujú vlastné pravidlá. Vláda pred pár mesiacmi schválila COVID automat, čiže systém, ktorý každý týždeň ukazuje stav vývoja koronavírusu na Slovensku.

Práve v tomto čase však mala nastať rapídna zmena - mnohé okresy sú totiž v bordových a dokonca čiernych farbách, čo je najhoršia možná situácia. V týchto regiónoch by tak podľa automatu mal platiť aj zákaz vychádzania, avšak nič také nehrozí.

V bordových okresoch, ktorých je od pondelka už 22, mal platiť „obmedzený pohyb s výnimkami od 21:00 do 5:00 hod.“. Pri čiernych okresoch, ktorých máme prvýkrát po dlhých mesiacoch už päť, sa v automate uvádza, že platí „obmedzený pohyb s výnimkami od 5:00 do 01:00 hod.“. Experti, ktorí vytvárali COVID automat zároveň hovoria, že v týchto regionóch by malo platiť „obmedzenie neesenciálneho cestovania“ a v čiernej Čadci, Starej Ľubovni, Svidníku, Bardejove a Kysuckom Novom Meste dokonca aj „zákaz cestovania medzi okresmi“. Nič z toho sa však ani v najhorších okresoch na Slovensku v súvislosti so šírením COVID-19 nevyžaduje. Podobné reštrikčné opatrenia by totiž mohli kompetentní nastaviť až po tom, čo by bol vyhlásený núdzový stav. Ten sme zažili práve počas masívnej druhej vlny koronavírusu na konci minulého a začiatku tohto roka. Núdzový stav vláda napokon zrušila, keď COVID-19 ustúpil a Slovensko sa vrátilo do štandardného režimu. V súčasnosti sa však vývoj koronavírusu zosilňuje a odborníci očakávajú vrchol v priebehu nasledujúcich týždňov. O núdzovom stave, pre ktorý by mohli vyhlásiť v bordových a čiernych okresoch zákaz vychádzania, však koaličná štvorka nechce ani počuť.

Minister vysvetľuje

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pre Nový Čas vysvetľuje, že podľa neho situácia zatiaľ nie je až taká hrozná, aby bolo nutné obmedzovať cestovanie či vychádzanie. „COVID automat je iba návod, pomôcka. Všetky reálne veci sa dejú cez vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. COVID automat síce hovorí, že by sa malo obmedziť vychádzanie, v tejto chvíli to však nechávame na zodpovednosti občanov bez striktného nariaďovania formou núdzového stavu,“ povedal Lengvarský. Hovorí, že niekoľkokrát sa o možnosti núdzového stavu rozprávali aj vo vláde. „Keby to bolo samozrejme nutné, tak by som trval na tom, aby bol zavedený. V tejto chvíli to ale nevyhnutné nie je,“ skonštatoval Lengvarský. Kedy by bolo nutné uvažovať nad jeho zavedením a prípadnými locálnymi lockdownami? „Závisí to od celkovej situácie. Pokiaľ by nejakým spôsobom rapídne pribúdalo nakazených a hospitalizovaných, ak by sa napríklad v priebehu dvoch týždňov zdvojnásobil počet ľudí v nemocniciach, tak by sme o tom museli začať uvažovať,“ uzavrel minister.

Už na Dušičky o dva týždne však môže nastať určitá zmena. Lengvarský vopred hovorí, že si nemyslí, že odborníci budú odporúčať uzavrieť niektoré regióny. Pri cestovaní za rodinami však budú apelovať na to, aby boli pri stretnutiach všetci očkovaní.